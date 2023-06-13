13 июня 2023

«Ариант» потратит на новый завод в Челябинске миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мощность завода достигнет 300 тысяч декалитров за год Фото:

В создание завода вискового дистиллята в Челябинске компания «Ариант» вложит миллиард рублей. Как URA.RU заявила гендиректор группы компаний «Ариант» Ирина Голышева, проектная мощность предприятия достигнет 300 тысяч декалитров в год.

«Инвестиции проекта составили 1 млрд рублей. Проектная мощность будет достигать 300 тысяч декалитров ежегодно», — отметила Голышева.

В настоящий момент ведется активная стадия строительства. Оборудование заказано, его поступления ожидают в течение лета-осени. Предполагаемая дата запуска завода назначена на первый квартал 2024 года. Мощность первой очереди составит 150 тысяч декалитров.

В «Арианте» заявили о строгом подходе к организации техпроцессов. По данным Голышевой, технология производства, в том числе и выдержка продукта, будут полностью соответствовать действующим ГОСТам.

Разрешение на строительство завода по производству дистиллятов власти Челябинска выдали в июне. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

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В создание завода вискового дистиллята в Челябинске компания «Ариант» вложит миллиард рублей. Как URA.RU заявила гендиректор группы компаний «Ариант» Ирина Голышева, проектная мощность предприятия достигнет 300 тысяч декалитров в год. «Инвестиции проекта составили 1 млрд рублей. Проектная мощность будет достигать 300 тысяч декалитров ежегодно», — отметила Голышева. В настоящий момент ведется активная стадия строительства. Оборудование заказано, его поступления ожидают в течение лета-осени. Предполагаемая дата запуска завода назначена на первый квартал 2024 года. Мощность первой очереди составит 150 тысяч декалитров. В «Арианте» заявили о строгом подходе к организации техпроцессов. По данным Голышевой, технология производства, в том числе и выдержка продукта, будут полностью соответствовать действующим ГОСТам. Разрешение на строительство завода по производству дистиллятов власти Челябинска выдали в июне. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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