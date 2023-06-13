«Ариант» потратит на новый завод в Челябинске миллиард рублей

В создание завода вискового дистиллята в Челябинске компания «Ариант» вложит миллиард рублей. Как URA.RU заявила гендиректор группы компаний «Ариант» Ирина Голышева, проектная мощность предприятия достигнет 300 тысяч декалитров в год.
«Инвестиции проекта составили 1 млрд рублей. Проектная мощность будет достигать 300 тысяч декалитров ежегодно», — отметила Голышева.
В настоящий момент ведется активная стадия строительства. Оборудование заказано, его поступления ожидают в течение лета-осени. Предполагаемая дата запуска завода назначена на первый квартал 2024 года. Мощность первой очереди составит 150 тысяч декалитров.
В «Арианте» заявили о строгом подходе к организации техпроцессов. По данным Голышевой, технология производства, в том числе и выдержка продукта, будут полностью соответствовать действующим ГОСТам.
Разрешение на строительство завода по производству дистиллятов власти Челябинска выдали в июне. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.