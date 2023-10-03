03 октября 2023

В Екатеринбурге из горящего дома спасли более 40 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожаротушение, многоквартирный дом
Из горящего дома спаслись 46 человек, рассказал очевидец (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Титова, 18 загорелась квартира на первом этаже. Из горящего дома спаслись 46 человек, в том числе 12 детей. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«На первом этаже дома загорелась квартира. До прибытия спасателей самостоятельно спаслись 23 человека, в том числе четыре ребенка. Позднее сотрудники МЧС эвакуировали из дома еще 23 человека, из которых восемь детей, в том числе один новорожденный», — рассказал собеседник агентства.

По словам очевидца, в квартире проживала малообеспеченная семья, которой день назад отключили электричество. «Они жили при свечах. Видимо, что-то уронили на свечу, в результате чего начался пожар», — добавил читатель URA.RU.

Пожар произошел примерно в час ночи 4 октября, площадь возгорания составила шест квадратных метров. На месте происшествия работали 12 спасателей и четыре пожарные машины.

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В Екатеринбурге на улице Титова, 18 загорелась квартира на первом этаже. Из горящего дома спаслись 46 человек, в том числе 12 детей. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На первом этаже дома загорелась квартира. До прибытия спасателей самостоятельно спаслись 23 человека, в том числе четыре ребенка. Позднее сотрудники МЧС эвакуировали из дома еще 23 человека, из которых восемь детей, в том числе один новорожденный», — рассказал собеседник агентства. По словам очевидца, в квартире проживала малообеспеченная семья, которой день назад отключили электричество. «Они жили при свечах. Видимо, что-то уронили на свечу, в результате чего начался пожар», — добавил читатель URA.RU. Пожар произошел примерно в час ночи 4 октября, площадь возгорания составила шест квадратных метров. На месте происшествия работали 12 спасателей и четыре пожарные машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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