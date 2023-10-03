В Екатеринбурге из горящего дома спасли более 40 человек. Фото

04 октября 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Из горящего дома спаслись 46 человек, рассказал очевидец (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Титова, 18 загорелась квартира на первом этаже. Из горящего дома спаслись 46 человек, в том числе 12 детей. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На первом этаже дома загорелась квартира. До прибытия спасателей самостоятельно спаслись 23 человека, в том числе четыре ребенка. Позднее сотрудники МЧС эвакуировали из дома еще 23 человека, из которых восемь детей, в том числе один новорожденный», — рассказал собеседник агентства. По словам очевидца, в квартире проживала малообеспеченная семья, которой день назад отключили электричество. «Они жили при свечах. Видимо, что-то уронили на свечу, в результате чего начался пожар», — добавил читатель URA.RU. Пожар произошел примерно в час ночи 4 октября, площадь возгорания составила шест квадратных метров. На месте происшествия работали 12 спасателей и четыре пожарные машины. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на улице Титова, 18 загорелась квартира на первом этаже. Из горящего дома спаслись 46 человек, в том числе 12 детей. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На первом этаже дома загорелась квартира. До прибытия спасателей самостоятельно спаслись 23 человека, в том числе четыре ребенка. Позднее сотрудники МЧС эвакуировали из дома еще 23 человека, из которых восемь детей, в том числе один новорожденный», — рассказал собеседник агентства. По словам очевидца, в квартире проживала малообеспеченная семья, которой день назад отключили электричество. «Они жили при свечах. Видимо, что-то уронили на свечу, в результате чего начался пожар», — добавил читатель URA.RU. Пожар произошел примерно в час ночи 4 октября, площадь возгорания составила шест квадратных метров. На месте происшествия работали 12 спасателей и четыре пожарные машины.