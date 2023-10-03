03 октября 2023

В Сургуте устроят карнавал в русском стиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, маска, театр, карнавал, кукла
Сургутян приглашают на карнавальное шествие в русском стиле Фото:

В Сургуте для жителей города осенью устроят карнавал в русском стиле. Для гостей приготовили интерактивную программу с парадом, конкурсами и мастер-классами. Об этом URA.RU сообщила ведущая мероприятия Кристина Руденченко.

«Профессиональные актеры проведут для посетителей мастер-класс по изготовлению традиционных масок, в которых можно будет поучаствовать в карнавальном шествии. Также мы разыграем осенний обряд, который бытовал у русских, люди тогда устраивали своеобразные проводы лета», — рассказала Руденченко.

Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, тематическая вечеринка в честь Хэллоуина в одном из баров Ханты-Мансийска. А в Нижневартовске пройдет мистическое шоу в стиле средневековья Mirror of Enigma.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте для жителей города устроят праздник смерти. Его отметят осенью на вечеринке в стиле Хэллоуина.

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В Сургуте для жителей города осенью устроят карнавал в русском стиле. Для гостей приготовили интерактивную программу с парадом, конкурсами и мастер-классами. Об этом URA.RU сообщила ведущая мероприятия Кристина Руденченко. «Профессиональные актеры проведут для посетителей мастер-класс по изготовлению традиционных масок, в которых можно будет поучаствовать в карнавальном шествии. Также мы разыграем осенний обряд, который бытовал у русских, люди тогда устраивали своеобразные проводы лета», — рассказала Руденченко. Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, тематическая вечеринка в честь Хэллоуина в одном из баров Ханты-Мансийска. А в Нижневартовске пройдет мистическое шоу в стиле средневековья Mirror of Enigma. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте для жителей города устроят праздник смерти. Его отметят осенью на вечеринке в стиле Хэллоуина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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