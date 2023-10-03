В Сургуте устроят карнавал в русском стиле

В Сургуте для жителей города осенью устроят карнавал в русском стиле. Для гостей приготовили интерактивную программу с парадом, конкурсами и мастер-классами. Об этом URA.RU сообщила ведущая мероприятия Кристина Руденченко.
«Профессиональные актеры проведут для посетителей мастер-класс по изготовлению традиционных масок, в которых можно будет поучаствовать в карнавальном шествии. Также мы разыграем осенний обряд, который бытовал у русских, люди тогда устраивали своеобразные проводы лета», — рассказала Руденченко.
Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, тематическая вечеринка в честь Хэллоуина в одном из баров Ханты-Мансийска. А в Нижневартовске пройдет мистическое шоу в стиле средневековья Mirror of Enigma.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте для жителей города устроят праздник смерти. Его отметят осенью на вечеринке в стиле Хэллоуина.
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