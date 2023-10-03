В ХМАО депутаты переизбрали мэра Радужного Гулину на второй срок

04 октября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Продление полномочий Натальи Гулиной на посту мэра Радужного одобрило большинство депутатов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты городской думы Радужного (ХМАО) проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы города Гульнара Ильина. «Заседание городской думы состоялось. Действующий глава города Наталья Гулина избрана на второй срок большинством голосов», — прокомментировала Ильина. Из 19 депутатов 17 проголосовали за продление полномочий Гулиной. Против не проголосовал никто, двое народных избранников воздержались. Одним из них был член ОНФ Юрий Анохин, который также участвовал в конкурсе на замещение главы города. Ранее URA.RU писало о том, что переизбрание главы Радужного одобрила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она поддержала желание Натальи Гулиной участвовать в конкурсе на замещение должности мэра.

Депутаты городской думы Радужного (ХМАО) проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы города Гульнара Ильина. «Заседание городской думы состоялось. Действующий глава города Наталья Гулина избрана на второй срок большинством голосов», — прокомментировала Ильина. Из 19 депутатов 17 проголосовали за продление полномочий Гулиной. Против не проголосовал никто, двое народных избранников воздержались. Одним из них был член ОНФ Юрий Анохин, который также участвовал в конкурсе на замещение главы города. Ранее URA.RU писало о том, что переизбрание главы Радужного одобрила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она поддержала желание Натальи Гулиной участвовать в конкурсе на замещение должности мэра.