03 октября 2023

В ХМАО депутаты переизбрали мэра Радужного Гулину на второй срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Курган, заседание, голосование, городская дума
Продление полномочий Натальи Гулиной на посту мэра Радужного одобрило большинство депутатов (архивное фото) Фото:

Депутаты городской думы Радужного (ХМАО) проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы города Гульнара Ильина.

«Заседание городской думы состоялось. Действующий глава города Наталья Гулина избрана на второй срок большинством голосов», — прокомментировала Ильина.

Из 19 депутатов 17 проголосовали за продление полномочий Гулиной. Против не проголосовал никто, двое народных избранников воздержались. Одним из них был член ОНФ Юрий Анохин, который также участвовал в конкурсе на замещение главы города.

Ранее URA.RU писало о том, что переизбрание главы Радужного одобрила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она поддержала желание Натальи Гулиной участвовать в конкурсе на замещение должности мэра.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты городской думы Радужного (ХМАО) проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы города Гульнара Ильина. «Заседание городской думы состоялось. Действующий глава города Наталья Гулина избрана на второй срок большинством голосов», — прокомментировала Ильина. Из 19 депутатов 17 проголосовали за продление полномочий Гулиной. Против не проголосовал никто, двое народных избранников воздержались. Одним из них был член ОНФ Юрий Анохин, который также участвовал в конкурсе на замещение главы города. Ранее URA.RU писало о том, что переизбрание главы Радужного одобрила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она поддержала желание Натальи Гулиной участвовать в конкурсе на замещение должности мэра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...