В ХМАО депутаты переизбрали мэра Радужного Гулину на второй срок

Депутаты городской думы Радужного (ХМАО) проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы города Гульнара Ильина.
«Заседание городской думы состоялось. Действующий глава города Наталья Гулина избрана на второй срок большинством голосов», — прокомментировала Ильина.
Из 19 депутатов 17 проголосовали за продление полномочий Гулиной. Против не проголосовал никто, двое народных избранников воздержались. Одним из них был член ОНФ Юрий Анохин, который также участвовал в конкурсе на замещение главы города.
Ранее URA.RU писало о том, что переизбрание главы Радужного одобрила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она поддержала желание Натальи Гулиной участвовать в конкурсе на замещение должности мэра.
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