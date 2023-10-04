Пермский театр кукол готовит премьеру для незрячих

05 октября 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Искусство должно быть доступно всем, считают в театре (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми театр кукол готовит премьеру спектакля «Следуя за воображением» (6+). Он, как говорят авторы, создан для слабовидящих и незрячих людей. Такую постановку в театре представят впервые. «Тактильная постановка „Следуя за воображением“ — это эксперимент для Пермского театра кукол. Впервые постановочная группа создаст спектакль для слабовидящих и незрячих. Но язык искусства универсален, поэтому понятно, интересно и увлекательно будет всем», — сообщается на сайте театра. Во время представления зрители расположатся на большой сцене в импровизированном вагоне метро и отправятся в путешествие вместе с главной героиней, рассказывают авторы спектакля. «Теплый песок пляжа, юркие рыбки океана, шуршание листьев деревьев — это и многое другое можно будет буквально почувствовать на кончиках пальцев. Каждый участник сможет погрузиться в ощущения, возникающие от звуков, фактур и запахов», — обещают в театре кукол. Постановка также будет сопровождаться тифлокомментарием.

В Перми театр кукол готовит премьеру спектакля «Следуя за воображением» (6+). Он, как говорят авторы, создан для слабовидящих и незрячих людей. Такую постановку в театре представят впервые. «Тактильная постановка „Следуя за воображением“ — это эксперимент для Пермского театра кукол. Впервые постановочная группа создаст спектакль для слабовидящих и незрячих. Но язык искусства универсален, поэтому понятно, интересно и увлекательно будет всем», — сообщается на сайте театра. Во время представления зрители расположатся на большой сцене в импровизированном вагоне метро и отправятся в путешествие вместе с главной героиней, рассказывают авторы спектакля. «Теплый песок пляжа, юркие рыбки океана, шуршание листьев деревьев — это и многое другое можно будет буквально почувствовать на кончиках пальцев. Каждый участник сможет погрузиться в ощущения, возникающие от звуков, фактур и запахов», — обещают в театре кукол. Постановка также будет сопровождаться тифлокомментарием.