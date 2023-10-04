04 октября 2023

Пермский театр кукол готовит премьеру для незрячих

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация выставки тактильных картин «Видеть невидимое» в музее ИЗО. Екатеринбург, чумакова анастасия, тактильные картины, выставка для незрячих
Искусство должно быть доступно всем, считают в театре (архивное фото) Фото:

В Перми театр кукол готовит премьеру спектакля «Следуя за воображением» (6+). Он, как говорят авторы, создан для слабовидящих и незрячих людей. Такую постановку в театре представят впервые.

«Тактильная постановка „Следуя за воображением“ — это эксперимент для Пермского театра кукол. Впервые постановочная группа создаст спектакль для слабовидящих и незрячих. Но язык искусства универсален, поэтому понятно, интересно и увлекательно будет всем», — сообщается на сайте театра.

Во время представления зрители расположатся на большой сцене в импровизированном вагоне метро и отправятся в путешествие вместе с главной героиней, рассказывают авторы спектакля. «Теплый песок пляжа, юркие рыбки океана, шуршание листьев деревьев — это и многое другое можно будет буквально почувствовать на кончиках пальцев. Каждый участник сможет погрузиться в ощущения, возникающие от звуков, фактур и запахов», — обещают в театре кукол. Постановка также будет сопровождаться тифлокомментарием.

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В Перми театр кукол готовит премьеру спектакля «Следуя за воображением» (6+). Он, как говорят авторы, создан для слабовидящих и незрячих людей. Такую постановку в театре представят впервые. «Тактильная постановка „Следуя за воображением“ — это эксперимент для Пермского театра кукол. Впервые постановочная группа создаст спектакль для слабовидящих и незрячих. Но язык искусства универсален, поэтому понятно, интересно и увлекательно будет всем», — сообщается на сайте театра. Во время представления зрители расположатся на большой сцене в импровизированном вагоне метро и отправятся в путешествие вместе с главной героиней, рассказывают авторы спектакля. «Теплый песок пляжа, юркие рыбки океана, шуршание листьев деревьев — это и многое другое можно будет буквально почувствовать на кончиках пальцев. Каждый участник сможет погрузиться в ощущения, возникающие от звуков, фактур и запахов», — обещают в театре кукол. Постановка также будет сопровождаться тифлокомментарием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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