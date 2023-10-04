Две пермячки выплатили полмиллиона за погром, который устроили в квартире

Судебные приставы взыскали более 500 тысяч рублей с двух пермячек, которые разгромили квартиру. Они сделали это потому, что не хотели покидать жилье по решению суда.
«Квартира, в которой жили две женщины, была продана с торгов. Но пермячки не хотели покидать свое жилье, они съехали оттуда только после того, как приставы предупредили их о принудительном выселении. Перед тем, как уехать пермячки разбили плитку в санузле, порвали обои и облили стены, испортили натяжной потолок и напольное покрытие. Новый владелец квартиры не стал терпеть подобное и обратился в суд за компенсацией», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Женщин обязали выплатить новому хозяину жилья 551 тысячу рублей, но они всячески уклонялись от этого. Долг был погашен только после того, как у одной из них была арестована иномарка.
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