04 октября 2023

Две пермячки выплатили полмиллиона за погром, который устроили в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Деньги. Тюмень
Деньги с женщин взыскивали судебные приставы Фото:

Судебные приставы взыскали более 500 тысяч рублей с двух пермячек, которые разгромили квартиру. Они сделали это потому, что не хотели покидать жилье по решению суда.

«Квартира, в которой жили две женщины, была продана с торгов. Но пермячки не хотели покидать свое жилье, они съехали оттуда только после того, как приставы предупредили их о принудительном выселении. Перед тем, как уехать пермячки разбили плитку в санузле, порвали обои и облили стены, испортили натяжной потолок и напольное покрытие. Новый владелец квартиры не стал терпеть подобное и обратился в суд за компенсацией», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Женщин обязали выплатить новому хозяину жилья 551 тысячу рублей, но они всячески уклонялись от этого. Долг был погашен только после того, как у одной из них была арестована иномарка.

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Судебные приставы взыскали более 500 тысяч рублей с двух пермячек, которые разгромили квартиру. Они сделали это потому, что не хотели покидать жилье по решению суда. «Квартира, в которой жили две женщины, была продана с торгов. Но пермячки не хотели покидать свое жилье, они съехали оттуда только после того, как приставы предупредили их о принудительном выселении. Перед тем, как уехать пермячки разбили плитку в санузле, порвали обои и облили стены, испортили натяжной потолок и напольное покрытие. Новый владелец квартиры не стал терпеть подобное и обратился в суд за компенсацией», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Женщин обязали выплатить новому хозяину жилья 551 тысячу рублей, но они всячески уклонялись от этого. Долг был погашен только после того, как у одной из них была арестована иномарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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