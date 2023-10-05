Андрея Турчака ждут в Перми в конце октября

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, турчак
Турчак должен вручить партбилет пермскому губернатору Фото:

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак может приехать в Пермь в конце октября. Как рассказал источник в политэлитах региона, визит может состояться 27 октября.

«Турчака в Перми ждут в конце октября. Хочется верить, что на этот раз он точно приедет», — говорит собеседник. Программа визита пока неизвестна. Планировалось, что он лично вручит партбилет «Единой России» губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Андрей Турчак планировал приехать в Пермь еще в июле. Предполагалось, что он поучаствует в форуме «Строим цифровой регион», но из-за травмы визит перенесли на конец августа. Турчак вместе с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым должен был провести в Перми совещание по социальной догазифкации. Этот визит тоже не состоялся. URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия» и пресс-службу губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак может приехать в Пермь в конце октября. Как рассказал источник в политэлитах региона, визит может состояться 27 октября. «Турчака в Перми ждут в конце октября. Хочется верить, что на этот раз он точно приедет», — говорит собеседник. Программа визита пока неизвестна. Планировалось, что он лично вручит партбилет «Единой России» губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Андрей Турчак планировал приехать в Пермь еще в июле. Предполагалось, что он поучаствует в форуме «Строим цифровой регион», но из-за травмы визит перенесли на конец августа. Турчак вместе с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым должен был провести в Перми совещание по социальной догазифкации. Этот визит тоже не состоялся. URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия» и пресс-службу губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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