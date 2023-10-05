Проваливших выборы-2021 политтехнологов зовут на президентскую кампанию в Перми

Удмуртские технологи могут войти в состав пермского штаба по выборам президента Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Политтехнологов из Удмуртии Константина Труфанова и Дмитрия Микрюкова хотят привлечь к организации кампании по выборам президента в Пермском крае. Об этом URA.RU рассказало несколько источников в политэлитах. Якобы их приглашает кремлевский куратор кампании Федор Алиев. Труфанов и Микрюков работали в Пермском крае на выборах 2021 года, и тогда «Единая Россия» показала рекордно низкие результаты.

«Труфанов и Микрюков считаются членами команды Алиева. Они будут работать на президентской кампании. Не на позиции идеологов, конечно. Как рядовые технологи в составе штаба», — говорит источник.

Другой собеседник в качестве косвенного доказательства приводит высказывание Константина Труфанова на платформе «Региональные комментарии» по поводу возвращения прямых выборов мэра. «Тема и яйца выеденного не стоит. Понятно, что это чистый пиар оппозиции, и инициативу отклонят. А вот тот факт, что не имеющий отношение к Пермскому краю Труфанов показывает, как хорошо он знает ситуацию в Прикамье, свидетельствует о его погружении в процессы. Отрабатывает негатив», — говорит инсайдер.

Константин Труфанов не ответил на сообщение URA.RU в мессенджере, а Федор Алиев опроверг данную информацию. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к краевым властям отмечает, что вариант с привлечением Труфанова и Микрюкова возможен. Но решения пока нет.

Ранее Труфанов и Микрюков работали на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, а также на выборах в заксобрание, Госдуму и гордуму Перми в 2021 году. На этих выборах «Единая Россия» показала очень низкие результаты, а КПРФ — высокие. В политэлитах тогда сваливали вину на политтехнологов, которые не оценили масштаб протеста и работали без особых находок.