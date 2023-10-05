05 октября 2023

Пентагон подтвердил, что по ошибке сбил турецкий БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Пентагон признался, что сбил беспилотник Турции по ошибке Фото:

Вооруженные силы США сбили турецкий беспилотник в Сирии. Пентагон принял его за потенциальную угрозу, сообщили на официальном сайте правительства США.

Военные США сбили турецкий беспилотник в Сирии, бойцы восприняли его как потенциальную угрозу, говорится в видео, опубликованном на официальном сайте правительства США. После происшествия глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы США сбили турецкий беспилотник в Сирии. Пентагон принял его за потенциальную угрозу, сообщили на официальном сайте правительства США. Военные США сбили турецкий беспилотник в Сирии, бойцы восприняли его как потенциальную угрозу, говорится в видео, опубликованном на официальном сайте правительства США. После происшествия глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...