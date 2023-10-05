Пентагон подтвердил, что по ошибке сбил турецкий БПЛА

Пентагон признался, что сбил беспилотник Турции по ошибке
Вооруженные силы США сбили турецкий беспилотник в Сирии. Пентагон принял его за потенциальную угрозу, сообщили на официальном сайте правительства США.
Военные США сбили турецкий беспилотник в Сирии, бойцы восприняли его как потенциальную угрозу,
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