Мэрия Сургута сделала заявление о снесенном здании Росимущества

Мэрия Сургута опровергла информацию об ошибочном сносе здания Росимущества

06 октября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

В мэрии не видят ошибки в сносе здания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Сургута снесла здание на улице Сосновой, которое принадлежало Росимуществу на законных основаниях. Такое заявление сделали в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «В ряде СМИ опубликована информация о снесенном якобы по ошибке администрацией Сургута объекте, который находился в собственности Росимущества. Сообщаем о том, что данное утверждение не соответствует действительности. Указанное строение было снесено полностью на законных основаниях, строго согласно процедуре, которая предусмотрена для таких случаев в правовом поле», — сообщили в мэрии. Между тем в администрации не стали опровергать тот факт, что Росимущество выставило иск к мэрии и требует вернуть деньги за снесенное здание, которое находится в собственности Федерального агентства. «Пока данный вопрос находится в рамках судебного разбирательства, утверждать об ошибочности сноса некорректно. Это вводит в заблуждение жителей города и дискредитирует администрацию Сургута. Строение, о котором идет речь в публикациях, не было снесено по ошибке. Только по решению суда иное утверждение может быть обоснованным», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута снесла здание Росимущества. Федеральное агентство выставило мэрии иск и требует вернуть деньги за демонтированный объект. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Сургута снесла здание на улице Сосновой, которое принадлежало Росимуществу на законных основаниях. Такое заявление сделали в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «В ряде СМИ опубликована информация о снесенном якобы по ошибке администрацией Сургута объекте, который находился в собственности Росимущества. Сообщаем о том, что данное утверждение не соответствует действительности. Указанное строение было снесено полностью на законных основаниях, строго согласно процедуре, которая предусмотрена для таких случаев в правовом поле», — сообщили в мэрии. Между тем в администрации не стали опровергать тот факт, что Росимущество выставило иск к мэрии и требует вернуть деньги за снесенное здание, которое находится в собственности Федерального агентства. «Пока данный вопрос находится в рамках судебного разбирательства, утверждать об ошибочности сноса некорректно. Это вводит в заблуждение жителей города и дискредитирует администрацию Сургута. Строение, о котором идет речь в публикациях, не было снесено по ошибке. Только по решению суда иное утверждение может быть обоснованным», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута снесла здание Росимущества. Федеральное агентство выставило мэрии иск и требует вернуть деньги за демонтированный объект.