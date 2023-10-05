05 октября 2023

Мэрия Сургута сделала заявление о снесенном здании Росимущества

Мэрия Сургута опровергла информацию об ошибочном сносе здания Росимущества
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос здания гостиницы Заря. Тюмень, экскаватор, снос здания, снос дома, улица первомайская 8
В мэрии не видят ошибки в сносе здания Фото:

Мэрия Сургута снесла здание на улице Сосновой, которое принадлежало Росимуществу на законных основаниях. Такое заявление сделали в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.

«В ряде СМИ опубликована информация о снесенном якобы по ошибке администрацией Сургута объекте, который находился в собственности Росимущества. Сообщаем о том, что данное утверждение не соответствует действительности. Указанное строение было снесено полностью на законных основаниях, строго согласно процедуре, которая предусмотрена для таких случаев в правовом поле», — сообщили в мэрии.

Между тем в администрации не стали опровергать тот факт, что Росимущество выставило иск к мэрии и требует вернуть деньги за снесенное здание, которое находится в собственности Федерального агентства. «Пока данный вопрос находится в рамках судебного разбирательства, утверждать об ошибочности сноса некорректно. Это вводит в заблуждение жителей города и дискредитирует администрацию Сургута. Строение, о котором идет речь в публикациях, не было снесено по ошибке. Только по решению суда иное утверждение может быть обоснованным», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута снесла здание Росимущества. Федеральное агентство выставило мэрии иск и требует вернуть деньги за демонтированный объект.

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Мэрия Сургута снесла здание на улице Сосновой, которое принадлежало Росимуществу на законных основаниях. Такое заявление сделали в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «В ряде СМИ опубликована информация о снесенном якобы по ошибке администрацией Сургута объекте, который находился в собственности Росимущества. Сообщаем о том, что данное утверждение не соответствует действительности. Указанное строение было снесено полностью на законных основаниях, строго согласно процедуре, которая предусмотрена для таких случаев в правовом поле», — сообщили в мэрии. Между тем в администрации не стали опровергать тот факт, что Росимущество выставило иск к мэрии и требует вернуть деньги за снесенное здание, которое находится в собственности Федерального агентства. «Пока данный вопрос находится в рамках судебного разбирательства, утверждать об ошибочности сноса некорректно. Это вводит в заблуждение жителей города и дискредитирует администрацию Сургута. Строение, о котором идет речь в публикациях, не было снесено по ошибке. Только по решению суда иное утверждение может быть обоснованным», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута снесла здание Росимущества. Федеральное агентство выставило мэрии иск и требует вернуть деньги за демонтированный объект.
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© Служба новостей «URA.RU»
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