Мэрия Сургута сделала заявление о снесенном здании Росимущества

Мэрия Сургута снесла здание на улице Сосновой, которое принадлежало Росимуществу на законных основаниях. Такое заявление сделали в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.
«В ряде СМИ опубликована информация о снесенном якобы по ошибке администрацией Сургута объекте, который находился в собственности Росимущества. Сообщаем о том, что данное утверждение не соответствует действительности. Указанное строение было снесено полностью на законных основаниях, строго согласно процедуре, которая предусмотрена для таких случаев в правовом поле», — сообщили в мэрии.
Между тем в администрации не стали опровергать тот факт, что Росимущество выставило иск к мэрии и требует вернуть деньги за снесенное здание, которое находится в собственности Федерального агентства. «Пока данный вопрос находится в рамках судебного разбирательства, утверждать об ошибочности сноса некорректно. Это вводит в заблуждение жителей города и дискредитирует администрацию Сургута. Строение, о котором идет речь в публикациях, не было снесено по ошибке. Только по решению суда иное утверждение может быть обоснованным», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута снесла здание Росимущества. Федеральное агентство выставило мэрии иск и требует вернуть деньги за демонтированный объект.
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