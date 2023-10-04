Сотрудники мэрии приняли здание за самострой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Сургута по ошибке снесла здание Росимущества, и сейчас ей необходимо возместить ущерб в 1,13 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

«На Сосновой мэрия снесла здание, которое в департаменте архитектуры посчитали самостроем. Перед этим специалисты архитектуры собрали все документы, справки, и, по их данным, здание числилось бесхозяйным. Но вот сразу после сноса к мэрии появились претензии у Росимущества. Оказалось, объект, который снесли по заданию администрации, принадлежит их ведомству», — сообщил инсайдер.

Между тем источник из горадминистрации сообщил, что во время подготовки документов специалисты департамента архитектуры направляли запрос в Росимущество, но там ответили, что у них нет на балансе данного объекта. «У архитектуры были все основания снести здание. Такое чувство, что в Росимуществе этот объект затерялся в документах, и поэтому специалисты два года назад ответили, что не видят его у себя. А позже спохватились и начали приводить все в соответствие, что и вылилось в судебное разбирательство», — сообщил инсайдер.

Получить комментарий в администрации Сургута на момент публикации не удалось. На звонок корреспондента агентства никто не ответил. В Росимущество был направлен письменный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Между тем на сайте арбитражного суда зарегистрировано исковое заявление от Росимущества к городской администрации, где объектом спора стал как раз таки необоснованный снос здания на улице Сосновой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте снесли 25-этажное здание из-за ошибок в расчетах. Проектировщики не точно рассчитали усадку грунта.