Российский посол сообщил о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле

Ситуация вряд ли решится в ближайшие дни, считает Викторов
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов назвал беспрецедентной эскалацию палестино-израильского конфликта. По его словам, сложившаяся ситуация не решится в течении нескольких дней.
«К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая», — сказала он в эфире «Соловьев Live».
Утром 7 октября движение ХАМАС из сектора Газа выпустило пять тысяч ракет по Израилю. В течение дня боевики входили в приграничные районы страны.
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