07 октября 2023

Российский посол сообщил о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле

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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Ситуация вряд ли решится в ближайшие дни, считает Викторов Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов назвал беспрецедентной эскалацию палестино-израильского конфликта. По его словам, сложившаяся ситуация не решится в течении нескольких дней.

«К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая», — сказала он в эфире «Соловьев Live».

Утром 7 октября движение ХАМАС из сектора Газа выпустило пять тысяч ракет по Израилю. В течение дня боевики входили в приграничные районы страны.

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Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов назвал беспрецедентной эскалацию палестино-израильского конфликта. По его словам, сложившаяся ситуация не решится в течении нескольких дней. «К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая», — сказала он в эфире «Соловьев Live». Утром 7 октября движение ХАМАС из сектора Газа выпустило пять тысяч ракет по Израилю. В течение дня боевики входили в приграничные районы страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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