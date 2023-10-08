IT-эксперт рассказал, как отключить слежку и прослушку в телефоне

IT-эксперт Закарян: в каждом телефоне есть функция отключить слежку

09 октября 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Чтобы отключить слежку, достаточно найти нужный пункт в настройках Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Если найти скрытые кнопки в настройках телефона, то можно отключить слежку и прослушку устройства. Об этом рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. «В настройках можно отключить многие сервисы телефона, тем не менее они в фоновом режиме собирают информацию. Это полезно не только с точки зрения безопасности, но и для сокращения расхода заряда батареи телефона», — рассказал Ваге Закарян агентству «Прайм». Он отметил, что проверить доступ каждого приложения к камере, микрофону, файлам можно через специальное меню. Эта функция есть как на iOS, так и на Android. По словам эксперта, можно полностью отключить запросы на отслеживание в приложениях и на сайтах. Для этого надо в меню «Конфиденциальность и безопасность» убрать «галку» с пункта «Трекинг-запросов приложений». При этом Закарян не рекомендует везде отключать геолокацию, ведь она будет полезна для такси, карт, навигатора и других приложений. Чтобы на «Андроиде» включить программу, которая оперативно позволяет отключать все датчики, стоит сделать несколько действий. Для этого надо в разделе «Сведения о ПВО» семь раз нажать на «Номер сборки». После этого надо найти в меню «Параметры для разработчиков» кнопку «Sensors off». После всех операций в панели быстрого доступа появится иконка, взаимодействуя с которой, можно оперативно отзывать доступ к камере, файлам и контактам в приложениях. Также такие функции можно найти в настройках телефона на поздних версиях «Андроида», не переходя по множеству разделов. После того, как российские IT-специалисты обнаружили, что за телефонам на iOS может вестись слежка, в России началась программа по запрету использования техники на рабочем месте. Среди первых ведомств, кто это сделал, было Министерство цифрового развития, пишет «Национальная служба новостей». Потом такие же ограничения коснулись ФНС, Минпромторга, корпорации Ростеха и и других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если найти скрытые кнопки в настройках телефона, то можно отключить слежку и прослушку устройства. Об этом рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. «В настройках можно отключить многие сервисы телефона, тем не менее они в фоновом режиме собирают информацию. Это полезно не только с точки зрения безопасности, но и для сокращения расхода заряда батареи телефона», — рассказал Ваге Закарян агентству «Прайм». Он отметил, что проверить доступ каждого приложения к камере, микрофону, файлам можно через специальное меню. Эта функция есть как на iOS, так и на Android. По словам эксперта, можно полностью отключить запросы на отслеживание в приложениях и на сайтах. Для этого надо в меню «Конфиденциальность и безопасность» убрать «галку» с пункта «Трекинг-запросов приложений». При этом Закарян не рекомендует везде отключать геолокацию, ведь она будет полезна для такси, карт, навигатора и других приложений. Чтобы на «Андроиде» включить программу, которая оперативно позволяет отключать все датчики, стоит сделать несколько действий. Для этого надо в разделе «Сведения о ПВО» семь раз нажать на «Номер сборки». После этого надо найти в меню «Параметры для разработчиков» кнопку «Sensors off». После всех операций в панели быстрого доступа появится иконка, взаимодействуя с которой, можно оперативно отзывать доступ к камере, файлам и контактам в приложениях. Также такие функции можно найти в настройках телефона на поздних версиях «Андроида», не переходя по множеству разделов. После того, как российские IT-специалисты обнаружили, что за телефонам на iOS может вестись слежка, в России началась программа по запрету использования техники на рабочем месте. Среди первых ведомств, кто это сделал, было Министерство цифрового развития, пишет «Национальная служба новостей». Потом такие же ограничения коснулись ФНС, Минпромторга, корпорации Ростеха и и других.