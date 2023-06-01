В Общественной палате заявили об опасности слежки за россиянами через iPhone

01 июня 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Сбор информации без ведома пользователя противоречит законодательству, отметил Вадим Виноградов Фото: Размик Закарян © URA.RU Утечка данных с iPhone может привести к увеличению спам-звонков и даже серьезным кибератакам. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов. Ранее сотрудники ФСБ России сообщили о том, что США занимаются разведывательной деятельностью, заражая продукцию Apple вредоносным программным обеспечением. По сообщению МИД РФ, компании ставят себя выше закона, осуществляя слежку за гражданами разных стран с помощью iPhone. «Персональные данные пользователей — важная и особо чувствительная информация, утечка которой может привести к непредсказуемым негативным последствиям. От банального роста спам-звонков до серьезных кибератак. Ни одно государство и ни одна компания не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей. Нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей без их ведома недопустимо. Это противоречит как этическим нормам, так и правовым», — сказал Вадим Виноградов. Член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк подчеркнул, что разоблачение компании Apple подтверждает, что США используют свои IT-компании с целью шпионажа. «Эта информация в очередной раз подтверждает, что власти США и спецслужбы ставят свои интересы выше международных законов. Иностранные IT-гиганты, такие как Apple, являются мощным инструментом в их руках. С помощью этих устройств они могут спокойно заниматься незаконным сбором информации пользователей и, более того, передавать эту информацию, фактически занимаясь государственным шпионажем. Притом не только за Россией, но и за европейскими партнерами, за азиатским рынком. Здесь разницы нет. Вопрос в том, как они используют эту информацию», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утечка данных с iPhone может привести к увеличению спам-звонков и даже серьезным кибератакам. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов. Ранее сотрудники ФСБ России сообщили о том, что США занимаются разведывательной деятельностью, заражая продукцию Apple вредоносным программным обеспечением. По сообщению МИД РФ, компании ставят себя выше закона, осуществляя слежку за гражданами разных стран с помощью iPhone. «Персональные данные пользователей — важная и особо чувствительная информация, утечка которой может привести к непредсказуемым негативным последствиям. От банального роста спам-звонков до серьезных кибератак. Ни одно государство и ни одна компания не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей. Нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей без их ведома недопустимо. Это противоречит как этическим нормам, так и правовым», — сказал Вадим Виноградов. Член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк подчеркнул, что разоблачение компании Apple подтверждает, что США используют свои IT-компании с целью шпионажа. «Эта информация в очередной раз подтверждает, что власти США и спецслужбы ставят свои интересы выше международных законов. Иностранные IT-гиганты, такие как Apple, являются мощным инструментом в их руках. С помощью этих устройств они могут спокойно заниматься незаконным сбором информации пользователей и, более того, передавать эту информацию, фактически занимаясь государственным шпионажем. Притом не только за Россией, но и за европейскими партнерами, за азиатским рынком. Здесь разницы нет. Вопрос в том, как они используют эту информацию», — добавил эксперт.