Пермские баскетболисты провели первую домашнюю игру в новом сезоне

09 октября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

БК «Парма» уступил победу нижегородскому клубу «Пари-НН» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» 9 октября провел первую домашнюю игру в рамках чемпионата 2023-24. Соперником пермяков стала команда «Пари-НН» из Нижнего Новгорода. Первая четверть осталась за гостями 15:10, передает корреспондент URA.RU. «Соперником БК „ПАРМА“ стала команда „Пари-НН“ из Нижнего Новгорода. Первая четверть осталась за гостями со счетом 15:10, во второй десятиминутке нижегородцы упрочили преимущество, и к большому перерыву команды ушли со счетом 36:26 в пользу „Пари-НН“», — рассказал корреспондент. Лучшим за первую половину матча в составе хозяев стал Ричард Саломон, набравший 11 очков. У «Пари-НН» лидерами стали Драган Апич и Владимир Ивлев, набравшие по шесть очков каждый. В третьей четверти игроки «ПАРМЫ» смогли переломить ход игры, заставив соперника совершить ряд ошибок. Решающей стала заключительная четверть, в которой сильнее оказались гости. Итог встречи — 67:61 в пользу «Пари-НН». Лучшим по итогам матча в составе пермяков стал Си Джей Брайс (19 очков). У гостей самым результативным оказался Брайн Аллен. Следующую игру «ПАРМА» проведет на выезде 15 октября против московского «ЦСКА».

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» 9 октября провел первую домашнюю игру в рамках чемпионата 2023-24. Соперником пермяков стала команда «Пари-НН» из Нижнего Новгорода. Первая четверть осталась за гостями 15:10, передает корреспондент URA.RU. «Соперником БК „ПАРМА“ стала команда „Пари-НН“ из Нижнего Новгорода. Первая четверть осталась за гостями со счетом 15:10, во второй десятиминутке нижегородцы упрочили преимущество, и к большому перерыву команды ушли со счетом 36:26 в пользу „Пари-НН“», — рассказал корреспондент. Лучшим за первую половину матча в составе хозяев стал Ричард Саломон, набравший 11 очков. У «Пари-НН» лидерами стали Драган Апич и Владимир Ивлев, набравшие по шесть очков каждый. В третьей четверти игроки «ПАРМЫ» смогли переломить ход игры, заставив соперника совершить ряд ошибок. Решающей стала заключительная четверть, в которой сильнее оказались гости. Итог встречи — 67:61 в пользу «Пари-НН». Лучшим по итогам матча в составе пермяков стал Си Джей Брайс (19 очков). У гостей самым результативным оказался Брайн Аллен. Следующую игру «ПАРМА» проведет на выезде 15 октября против московского «ЦСКА».