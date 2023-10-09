Посол в Израиле подтвердил гибель гражданина из России при атаке ХАМАС

10 октября 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Гибель россиянина подтвердили официально Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Подтвердилась информация о гибели гражданина России во время обстрела при атаке ХАМАС. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. «<…> К сожалению, подтвердилась гибель одного российского гражданина. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля», — сказал дипломат в эфире Первого канала. Сейчас прорабатывается вопрос о возможной эвакуации россиян из сектора Газа. Викторов не исключает возможность организации специальных вывозных рейсов из Израиля в Россию. Ранее один россиянин официально считался погибшим после атаки группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщало посольство РФ. Четверо граждан России числятся пропавшими без вести.

Подтвердилась информация о гибели гражданина России во время обстрела при атаке ХАМАС. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. «<…> К сожалению, подтвердилась гибель одного российского гражданина. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля», — сказал дипломат в эфире Первого канала. Сейчас прорабатывается вопрос о возможной эвакуации россиян из сектора Газа. Викторов не исключает возможность организации специальных вывозных рейсов из Израиля в Россию. Ранее один россиянин официально считался погибшим после атаки группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщало посольство РФ. Четверо граждан России числятся пропавшими без вести.