Посол в Израиле подтвердил гибель гражданина из России при атаке ХАМАС

Подтвердилась информация о гибели гражданина России во время обстрела при атаке ХАМАС. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«<…> К сожалению, подтвердилась гибель одного российского гражданина. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля», — сказал дипломат в эфире Первого канала. Сейчас прорабатывается вопрос о возможной эвакуации россиян из сектора Газа. Викторов не исключает возможность организации специальных вывозных рейсов из Израиля в Россию.
Ранее один россиянин официально считался погибшим после атаки группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщало посольство РФ. Четверо граждан России числятся пропавшими без вести.
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