09 октября 2023

Посол в Израиле подтвердил гибель гражданина из России при атаке ХАМАС

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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
Гибель россиянина подтвердили официально Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Подтвердилась информация о гибели гражданина России во время обстрела при атаке ХАМАС. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«<…> К сожалению, подтвердилась гибель одного российского гражданина. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля», — сказал дипломат в эфире Первого канала. Сейчас прорабатывается вопрос о возможной эвакуации россиян из сектора Газа. Викторов не исключает возможность организации специальных вывозных рейсов из Израиля в Россию.

Ранее один россиянин официально считался погибшим после атаки группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщало посольство РФ. Четверо граждан России числятся пропавшими без вести.

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Подтвердилась информация о гибели гражданина России во время обстрела при атаке ХАМАС. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. «<…> К сожалению, подтвердилась гибель одного российского гражданина. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля», — сказал дипломат в эфире Первого канала. Сейчас прорабатывается вопрос о возможной эвакуации россиян из сектора Газа. Викторов не исключает возможность организации специальных вывозных рейсов из Израиля в Россию. Ранее один россиянин официально считался погибшим после атаки группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщало посольство РФ. Четверо граждан России числятся пропавшими без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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