Посольство РФ в Израиле прокомментировало смерть россиянина после атаки ХАМАС Посольство РФ в Израиле: гражданин России погиб во время конфликта 09 октября 2023 в 21:38 Размер текста - 17 + В Израиле погиб гражданин РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа После начала военного конфликта между Израилем и Палестиной погиб один гражданин России. При этом, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны. «С прискорбием сообщаем, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин РФ числится погибшим», — сказано в сообщении, передает РИА Новости. Там отметили, что в списках также числятся пропавшими без вести четыре гражданина России. Все обстоятельства выясняются, заявили в посольстве. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В результате армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 боевиков палестинского движения ХАМАС, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины.URA.RU приводило информацию о причинах конфликта. После начала военного конфликта между Израилем и Палестиной погиб один гражданин России. При этом, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны. «С прискорбием сообщаем, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин РФ числится погибшим», — сказано в сообщении, передает РИА Новости. Там отметили, что в списках также числятся пропавшими без вести четыре гражданина России. Все обстоятельства выясняются, заявили в посольстве. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В результате армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 боевиков палестинского движения ХАМАС, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины.URA.RU приводило информацию о причинах конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям