Посольство РФ в Израиле прокомментировало смерть россиянина после атаки ХАМАС

После начала военного конфликта между Израилем и Палестиной погиб один гражданин России. При этом, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.
«С прискорбием сообщаем, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин РФ числится погибшим», — сказано в сообщении, передает РИА Новости. Там отметили, что в списках также числятся пропавшими без вести четыре гражданина России. Все обстоятельства выясняются, заявили в посольстве.
Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В результате армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 боевиков палестинского движения ХАМАС, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины.URA.RU приводило информацию о причинах конфликта.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.