Посольство РФ в Израиле прокомментировало смерть россиянина после атаки ХАМАС

Посольство РФ в Израиле: гражданин России погиб во время конфликта
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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
В Израиле погиб гражданин РФ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

После начала военного конфликта между Израилем и Палестиной погиб один гражданин России. При этом, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

«С прискорбием сообщаем, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин РФ числится погибшим», — сказано в сообщении, передает РИА Новости. Там отметили, что в списках также числятся пропавшими без вести четыре гражданина России. Все обстоятельства выясняются, заявили в посольстве.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В результате армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 боевиков палестинского движения ХАМАС, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины.URA.RU приводило информацию о причинах конфликта.

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После начала военного конфликта между Израилем и Палестиной погиб один гражданин России. При этом, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны. «С прискорбием сообщаем, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин РФ числится погибшим», — сказано в сообщении, передает РИА Новости. Там отметили, что в списках также числятся пропавшими без вести четыре гражданина России. Все обстоятельства выясняются, заявили в посольстве. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В результате армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 боевиков палестинского движения ХАМАС, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины.URA.RU приводило информацию о причинах конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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