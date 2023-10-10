10 октября 2023
09 октября 2023

Волонтеры ХМАО пришли на помощь одинокому жителю ЛНР, который остался без ноги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Цуканов и Алексей Текслер на встрече со студенческими трудовыми отрядами. Челябинск, инвалид, протез, инвалидность
Волонтеры помогают мужчине без ноги решить вопрос с получением протеза Фото:

Волонтеры Гумкорпуса (ХМАО) во время работы в Рубежном (ЛНР) пришли на помощь одинокому мужчине без ноги в вопросе замены окон, уборки и заполнения письма на получение протеза. Об этом волонтеры сообщили в социальных сетях.

«Наше внимание привлек взрослый мужчина. Одинокий, без ноги и протеза. Подошли к нему, чтобы спросить не нужна ли помощь. Предложили помощь в заполнении письма на получения протеза. Сейчас наша команда оказывает Алексею посильную помощь. Уже сняли замеры с окон, ищем подходящие стекла и частично помогли с уборкой», — пишут волонтеры в telegram-канале.

Ранее волонтеры доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. По словам гумкорпуса, обстрелы не прекращаются, у людей нет денег даже на необходимое. Видео с жителями волонтеры выставили в социальных сетях.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры Гумкорпуса (ХМАО) во время работы в Рубежном (ЛНР) пришли на помощь одинокому мужчине без ноги в вопросе замены окон, уборки и заполнения письма на получение протеза. Об этом волонтеры сообщили в социальных сетях. «Наше внимание привлек взрослый мужчина. Одинокий, без ноги и протеза. Подошли к нему, чтобы спросить не нужна ли помощь. Предложили помощь в заполнении письма на получения протеза. Сейчас наша команда оказывает Алексею посильную помощь. Уже сняли замеры с окон, ищем подходящие стекла и частично помогли с уборкой», — пишут волонтеры в telegram-канале. Ранее волонтеры доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. По словам гумкорпуса, обстрелы не прекращаются, у людей нет денег даже на необходимое. Видео с жителями волонтеры выставили в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...