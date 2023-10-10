Волонтеры ХМАО пришли на помощь одинокому жителю ЛНР, который остался без ноги. Видео

11 октября 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Волонтеры помогают мужчине без ноги решить вопрос с получением протеза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Волонтеры Гумкорпуса (ХМАО) во время работы в Рубежном (ЛНР) пришли на помощь одинокому мужчине без ноги в вопросе замены окон, уборки и заполнения письма на получение протеза. Об этом волонтеры сообщили в социальных сетях. «Наше внимание привлек взрослый мужчина. Одинокий, без ноги и протеза. Подошли к нему, чтобы спросить не нужна ли помощь. Предложили помощь в заполнении письма на получения протеза. Сейчас наша команда оказывает Алексею посильную помощь. Уже сняли замеры с окон, ищем подходящие стекла и частично помогли с уборкой», — пишут волонтеры в telegram-канале. Ранее волонтеры доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. По словам гумкорпуса, обстрелы не прекращаются, у людей нет денег даже на необходимое. Видео с жителями волонтеры выставили в социальных сетях.

Волонтеры Гумкорпуса (ХМАО) во время работы в Рубежном (ЛНР) пришли на помощь одинокому мужчине без ноги в вопросе замены окон, уборки и заполнения письма на получение протеза. Об этом волонтеры сообщили в социальных сетях. «Наше внимание привлек взрослый мужчина. Одинокий, без ноги и протеза. Подошли к нему, чтобы спросить не нужна ли помощь. Предложили помощь в заполнении письма на получения протеза. Сейчас наша команда оказывает Алексею посильную помощь. Уже сняли замеры с окон, ищем подходящие стекла и частично помогли с уборкой», — пишут волонтеры в telegram-канале. Ранее волонтеры доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. По словам гумкорпуса, обстрелы не прекращаются, у людей нет денег даже на необходимое. Видео с жителями волонтеры выставили в социальных сетях.