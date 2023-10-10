Волонтеры Гумкорпуса (ХМАО) во время работы в Рубежном (ЛНР) пришли на помощь одинокому мужчине без ноги в вопросе замены окон, уборки и заполнения письма на получение протеза. Об этом волонтеры сообщили в социальных сетях.
«Наше внимание привлек взрослый мужчина. Одинокий, без ноги и протеза. Подошли к нему, чтобы спросить не нужна ли помощь. Предложили помощь в заполнении письма на получения протеза. Сейчас наша команда оказывает Алексею посильную помощь. Уже сняли замеры с окон, ищем подходящие стекла и частично помогли с уборкой», — пишут волонтеры в telegram-канале.
Ранее волонтеры доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. По словам гумкорпуса, обстрелы не прекращаются, у людей нет денег даже на необходимое. Видео с жителями волонтеры выставили в социальных сетях.
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