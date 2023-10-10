10 октября 2023

В ХМАО уменьшилось число нефтяных месторождений

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
В 2023 года в ХМАО зарегистрировано 484 месторождения нефти, газа и газового конденсата Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе стало меньше нефтяных месторождений. Об этом сообщил Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана в отчете о недропользовании в ХМАО, опубликованном на официальном сайте.

«По состоянию на 01.01.2023 г. на территории ХМАО, согласно статистике, зарегистрировано 484 месторождения, в 2022 г. на официальном балансе запасов в округе числилось 487 месторождений. Отрицательная динамика связана со снятием с баланса четырех месторождений и открытием одного нового», — уточняется в отчете.

Западно-Новомостовское, Лунгорское, Южно-Малошапшинское и Ямское вошли в состав более крупных активов. Также был открыт и поставлен на учет новый геологический объект — месторождение нефти, названное в честь первого генерального директора «Сургутнефтегаза» Николая Захарченко.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых. По статистическим данным, в 2023 году в этой отрасли снизился индекс промышленного производства.

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В Ханты-Мансийском автономном округе стало меньше нефтяных месторождений. Об этом сообщил Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана в отчете о недропользовании в ХМАО, опубликованном на официальном сайте. «По состоянию на 01.01.2023 г. на территории ХМАО, согласно статистике, зарегистрировано 484 месторождения, в 2022 г. на официальном балансе запасов в округе числилось 487 месторождений. Отрицательная динамика связана со снятием с баланса четырех месторождений и открытием одного нового», — уточняется в отчете. Западно-Новомостовское, Лунгорское, Южно-Малошапшинское и Ямское вошли в состав более крупных активов. Также был открыт и поставлен на учет новый геологический объект — месторождение нефти, названное в честь первого генерального директора «Сургутнефтегаза» Николая Захарченко. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых. По статистическим данным, в 2023 году в этой отрасли снизился индекс промышленного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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