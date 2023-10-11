Пермяки могут бесплатно позвонить в Израиль

12 октября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Час бесплатных разговоров предоставили абонентам стационарных телефонов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Звонки в Израиль со стационарных телефонов стали бесплатными для пермяков. Как пояснили в «Ростелекоме», компания пошла на это, чтобы дать возможность абонентам связаться с родными и близкими в воюющей стране. «С учетом ситуации на территории Израиля „Ростелеком“ обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков», — сообщили URA.RU в компании. До 31 октября пермякам предоставлено 60 минут бесплатного общения с абонентами в Израиле. Никакой активации услуги не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически. В результате вооруженного конфликта, начавшегося с атаки палестинских боевиков ХАМАС на израильскую территорию, погибли и пострадали множество людей. Радикалы захватили многих мирных жителей в заложники. Среди них есть люди с российским гражданством. Сообщалось о гибели четырех уроженцев Пермского края.

Звонки в Израиль со стационарных телефонов стали бесплатными для пермяков. Как пояснили в «Ростелекоме», компания пошла на это, чтобы дать возможность абонентам связаться с родными и близкими в воюющей стране. «С учетом ситуации на территории Израиля „Ростелеком“ обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков», — сообщили URA.RU в компании. До 31 октября пермякам предоставлено 60 минут бесплатного общения с абонентами в Израиле. Никакой активации услуги не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически. В результате вооруженного конфликта, начавшегося с атаки палестинских боевиков ХАМАС на израильскую территорию, погибли и пострадали множество людей. Радикалы захватили многих мирных жителей в заложники. Среди них есть люди с российским гражданством. Сообщалось о гибели четырех уроженцев Пермского края.