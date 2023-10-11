11 октября 2023

Пермяки могут бесплатно позвонить в Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
Час бесплатных разговоров предоставили абонентам стационарных телефонов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Звонки в Израиль со стационарных телефонов стали бесплатными для пермяков. Как пояснили в «Ростелекоме», компания пошла на это, чтобы дать возможность абонентам связаться с родными и близкими в воюющей стране.

«С учетом ситуации на территории Израиля „Ростелеком“ обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков», — сообщили URA.RU в компании.

До 31 октября пермякам предоставлено 60 минут бесплатного общения с абонентами в Израиле. Никакой активации услуги не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически.

В результате вооруженного конфликта, начавшегося с атаки палестинских боевиков ХАМАС на израильскую территорию, погибли и пострадали множество людей. Радикалы захватили многих мирных жителей в заложники. Среди них есть люди с российским гражданством. Сообщалось о гибели четырех уроженцев Пермского края.

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Звонки в Израиль со стационарных телефонов стали бесплатными для пермяков. Как пояснили в «Ростелекоме», компания пошла на это, чтобы дать возможность абонентам связаться с родными и близкими в воюющей стране. «С учетом ситуации на территории Израиля „Ростелеком“ обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков», — сообщили URA.RU в компании. До 31 октября пермякам предоставлено 60 минут бесплатного общения с абонентами в Израиле. Никакой активации услуги не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически. В результате вооруженного конфликта, начавшегося с атаки палестинских боевиков ХАМАС на израильскую территорию, погибли и пострадали множество людей. Радикалы захватили многих мирных жителей в заложники. Среди них есть люди с российским гражданством. Сообщалось о гибели четырех уроженцев Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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