На юге Израиля мирные жители удерживаются в заложниках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, автомат, калашников, ополчение, оружие, силовик, снайпер, ополченец, стрелок, прицел, обмундирование, оптический прицел, террорист, антитеррор, камуфляж, ак-74, тероборона, тактические перчатки, военный, коллиматор, ак74
Сейчас ведутся переговоры, чтобы освободить людей из плена в приграничных городах Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В южных городах Израиля Беэри и Офаким террористы удерживают местных жителей в заложниках. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

«В южных городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживаются террористами в своих домах», — сообщает Haaretz. Сейчас ведутся переговоры с целью освобождения людей. По данным министерства здравоохранения Израиля, с утра субботы 908 человек были ранены и доставлены в больницы страны.

Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора Газа выпустило по Израилю тысячи ракет. После чего военные ворвались на территорию Израиля. В Пентагоне высказались о намерении помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В южных городах Израиля Беэри и Офаким террористы удерживают местных жителей в заложниках. Об этом сообщает израильская газета Haaretz. «В южных городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживаются террористами в своих домах», — сообщает Haaretz. Сейчас ведутся переговоры с целью освобождения людей. По данным министерства здравоохранения Израиля, с утра субботы 908 человек были ранены и доставлены в больницы страны. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора Газа выпустило по Израилю тысячи ракет. После чего военные ворвались на территорию Израиля. В Пентагоне высказались о намерении помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...