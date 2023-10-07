На юге Израиля мирные жители удерживаются в заложниках

07 октября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Сейчас ведутся переговоры, чтобы освободить людей из плена в приграничных городах Израиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В южных городах Израиля Беэри и Офаким террористы удерживают местных жителей в заложниках. Об этом сообщает израильская газета Haaretz. «В южных городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживаются террористами в своих домах», — сообщает Haaretz . Сейчас ведутся переговоры с целью освобождения людей. По данным министерства здравоохранения Израиля, с утра субботы 908 человек были ранены и доставлены в больницы страны. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора Газа выпустило по Израилю тысячи ракет. После чего военные ворвались на территорию Израиля. В Пентагоне высказались о намерении помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты.

В южных городах Израиля Беэри и Офаким террористы удерживают местных жителей в заложниках. Об этом сообщает израильская газета Haaretz. «В южных городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживаются террористами в своих домах», — сообщает Haaretz. Сейчас ведутся переговоры с целью освобождения людей. По данным министерства здравоохранения Израиля, с утра субботы 908 человек были ранены и доставлены в больницы страны. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора Газа выпустило по Израилю тысячи ракет. После чего военные ворвались на территорию Израиля. В Пентагоне высказались о намерении помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты.