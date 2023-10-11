Сотрудница фонда «Защитники Отечества» из Челябинска уехала на СВО

Руководитель отделения фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова заявила, что координаторы фонда готовы к работе 24/7 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одна из социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» из Челябинской области отправилась на СВО. В регионе осталось 30 координаторов. Об этом сообщила 12 октября в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» руководитель отделения фонда Галина Гаврилова.

«У нас в фонде 31 социальный координатор — 12 в Челябинске и 18 по области. Еще одна поехала на передовую помогать бойцам», — уточнила Гаврилова.

Штат социальных координаторов будет расширяться, прежде всего в районах области. Главное требование к желающим стать координатором — доброта и умение сопереживать.

Отделение фонда «Защитники Отечества» было открыто в Челябинске в 2023 году. Задача фонда — осуществлять и координировать социальную, психологическую, юридическую и медицинскую помощь участникам СВО и их родственникам.