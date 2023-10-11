11 октября 2023

Сотрудница фонда «Защитники Отечества» из Челябинска уехала на СВО

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Фонд Защитники Отечества. Челябинск, гаврилова галина, защитники отечества, фонд защитники отечества
Руководитель отделения фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова заявила, что координаторы фонда готовы к работе 24/7 Фото:

Одна из социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» из Челябинской области отправилась на СВО. В регионе осталось 30 координаторов. Об этом сообщила 12 октября в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» руководитель отделения фонда Галина Гаврилова.

«У нас в фонде 31 социальный координатор — 12 в Челябинске и 18 по области. Еще одна поехала на передовую помогать бойцам», — уточнила Гаврилова.

Штат социальных координаторов будет расширяться, прежде всего в районах области. Главное требование к желающим стать координатором — доброта и умение сопереживать.

Отделение фонда «Защитники Отечества» было открыто в Челябинске в 2023 году. Задача фонда — осуществлять и координировать социальную, психологическую, юридическую и медицинскую помощь участникам СВО и их родственникам.

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Одна из социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» из Челябинской области отправилась на СВО. В регионе осталось 30 координаторов. Об этом сообщила 12 октября в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» руководитель отделения фонда Галина Гаврилова. «У нас в фонде 31 социальный координатор — 12 в Челябинске и 18 по области. Еще одна поехала на передовую помогать бойцам», — уточнила Гаврилова. Штат социальных координаторов будет расширяться, прежде всего в районах области. Главное требование к желающим стать координатором — доброта и умение сопереживать. Отделение фонда «Защитники Отечества» было открыто в Челябинске в 2023 году. Задача фонда — осуществлять и координировать социальную, психологическую, юридическую и медицинскую помощь участникам СВО и их родственникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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