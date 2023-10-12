12 октября 2023

В Екатеринбурге нашли способ осушить «пехотинское море»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, лужа, потоп
Царь-лужу на улице Пехотинцев в Екатеринбурге ликвидируют (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге появилась возможность ликвидировать гигантскую лужу на перекрестке улицы Пехотинцев и Проходного переулка, именуемую в народе «пехотинским морем». Для осушения нежелательного водоема построят новый коллектор.

«В месте возникновения лежи обустроят новый коллектор для реки Ольховка. Проект строительства получил положительное заключение госэкспертизы», — сообщил порталу Е1 глава Железнодорожного района Виталий Першин.

Городские чиновники с 2015 обещали решить проблему с затоплением перекрестка. Причиной называли старую ливневую канализацию и забитый коллектор, которые не справляются с объемами воды. Только к 2023 году в ситуации произошли подвижки.

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В Екатеринбурге появилась возможность ликвидировать гигантскую лужу на перекрестке улицы Пехотинцев и Проходного переулка, именуемую в народе «пехотинским морем». Для осушения нежелательного водоема построят новый коллектор. «В месте возникновения лежи обустроят новый коллектор для реки Ольховка. Проект строительства получил положительное заключение госэкспертизы», — сообщил порталу Е1 глава Железнодорожного района Виталий Першин. Городские чиновники с 2015 обещали решить проблему с затоплением перекрестка. Причиной называли старую ливневую канализацию и забитый коллектор, которые не справляются с объемами воды. Только к 2023 году в ситуации произошли подвижки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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