В Екатеринбурге нашли способ осушить «пехотинское море»

В Екатеринбурге появилась возможность ликвидировать гигантскую лужу на перекрестке улицы Пехотинцев и Проходного переулка, именуемую в народе «пехотинским морем». Для осушения нежелательного водоема построят новый коллектор.
«В месте возникновения лежи обустроят новый коллектор для реки Ольховка. Проект строительства получил положительное заключение госэкспертизы», — сообщил порталу Е1 глава Железнодорожного района Виталий Першин.
Городские чиновники с 2015 обещали решить проблему с затоплением перекрестка. Причиной называли старую ливневую канализацию и забитый коллектор, которые не справляются с объемами воды. Только к 2023 году в ситуации произошли подвижки.
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