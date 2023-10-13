13 октября 2023

Глава СК взялся за дело екатеринбурженки, попавшей в долги после детдома

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки истории 19-летней Ксении Патрушевой из Екатеринбурга, в которой девушке с новорожденным сыном досталась квартира с долгами в миллион рублей за коммунальные услуги после ее выпуска из детского дома. Из-за чего ей пришлось проживать с ребенком без электричества, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В эфире федерального телеканала обсуждалась жизненная ситуация 19-летней девушки из Екатеринбурга. После выпуска из детдома ей досталась доля в квартире с миллионным долгом за коммунальные услуги от родственников. Из-за наличия у девушки доли в квартире ее исключили из очереди на получение жилья от государства. Ей пришлось проживать с новорожденным сыном в квартире без электричества», — сказано в сообщении. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и принятых мерах по защите прав граждан.

Поручение Бастрыкина стоит на контроле в центральном аппарате ведомства. Следственные органы следственного управления СКР по региону уже организовали процессуальную проверку о халатности должностных лиц.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки истории 19-летней Ксении Патрушевой из Екатеринбурга, в которой девушке с новорожденным сыном досталась квартира с долгами в миллион рублей за коммунальные услуги после ее выпуска из детского дома. Из-за чего ей пришлось проживать с ребенком без электричества, сообщили в пресс-службе ведомства. «В эфире федерального телеканала обсуждалась жизненная ситуация 19-летней девушки из Екатеринбурга. После выпуска из детдома ей досталась доля в квартире с миллионным долгом за коммунальные услуги от родственников. Из-за наличия у девушки доли в квартире ее исключили из очереди на получение жилья от государства. Ей пришлось проживать с новорожденным сыном в квартире без электричества», — сказано в сообщении. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и принятых мерах по защите прав граждан. Поручение Бастрыкина стоит на контроле в центральном аппарате ведомства. Следственные органы следственного управления СКР по региону уже организовали процессуальную проверку о халатности должностных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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