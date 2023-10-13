Глава СК взялся за дело екатеринбурженки, попавшей в долги после детдома

14 октября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки истории 19-летней Ксении Патрушевой из Екатеринбурга, в которой девушке с новорожденным сыном досталась квартира с долгами в миллион рублей за коммунальные услуги после ее выпуска из детского дома. Из-за чего ей пришлось проживать с ребенком без электричества, сообщили в пресс-службе ведомства. «В эфире федерального телеканала обсуждалась жизненная ситуация 19-летней девушки из Екатеринбурга. После выпуска из детдома ей досталась доля в квартире с миллионным долгом за коммунальные услуги от родственников. Из-за наличия у девушки доли в квартире ее исключили из очереди на получение жилья от государства. Ей пришлось проживать с новорожденным сыном в квартире без электричества», — сказано в сообщении. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и принятых мерах по защите прав граждан. Поручение Бастрыкина стоит на контроле в центральном аппарате ведомства. Следственные органы следственного управления СКР по региону уже организовали процессуальную проверку о халатности должностных лиц.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки истории 19-летней Ксении Патрушевой из Екатеринбурга, в которой девушке с новорожденным сыном досталась квартира с долгами в миллион рублей за коммунальные услуги после ее выпуска из детского дома. Из-за чего ей пришлось проживать с ребенком без электричества, сообщили в пресс-службе ведомства. «В эфире федерального телеканала обсуждалась жизненная ситуация 19-летней девушки из Екатеринбурга. После выпуска из детдома ей досталась доля в квартире с миллионным долгом за коммунальные услуги от родственников. Из-за наличия у девушки доли в квартире ее исключили из очереди на получение жилья от государства. Ей пришлось проживать с новорожденным сыном в квартире без электричества», — сказано в сообщении. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и принятых мерах по защите прав граждан. Поручение Бастрыкина стоит на контроле в центральном аппарате ведомства. Следственные органы следственного управления СКР по региону уже организовали процессуальную проверку о халатности должностных лиц.