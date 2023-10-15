15 октября 2023
14 октября 2023

Свердловчан, напавших на инвалида с топором и кочергой, осудили

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 5. ХМАО, топор, оружие, дрова
Мужчины хотели ограбить инвалида, чтобы купить алкоголь (архивное фото) Фото:

В Туринской Слободе осудили Олега Сабурова, Романа Соколенко и Сергея Спицына, которые напали на инвалида с топором и кочергой, а также похитили у него паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Туринский районный суд вынес приговор троим ранее судимым жителям Туринской Слободы Олегу Сабурову, Роману Соколенко и Сергею Спицыну за разбойное нападение с кочергой и топором на инвалида и похищение его паспорта», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Соколенко получил лишение свободы на семь лет и один месяц, Спицын — восемь лет и один месяц, Сабуров — восемь лет и семь месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Мужчины напали на инвалида ночью 30 марта. Они хотели отобрать у него деньги, чтобы купить алкогольные напитки. Выломав входную дверь в доме потерпевшего, они взяли деревянную доску, металлическую кочергу и топор, чтобы напасть на инвалида второй группы. После этого мужчины забрали у него паспорт и семь тысяч рублей.

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В Туринской Слободе осудили Олега Сабурова, Романа Соколенко и Сергея Спицына, которые напали на инвалида с топором и кочергой, а также похитили у него паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Туринский районный суд вынес приговор троим ранее судимым жителям Туринской Слободы Олегу Сабурову, Роману Соколенко и Сергею Спицыну за разбойное нападение с кочергой и топором на инвалида и похищение его паспорта», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Соколенко получил лишение свободы на семь лет и один месяц, Спицын — восемь лет и один месяц, Сабуров — восемь лет и семь месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Мужчины напали на инвалида ночью 30 марта. Они хотели отобрать у него деньги, чтобы купить алкогольные напитки. Выломав входную дверь в доме потерпевшего, они взяли деревянную доску, металлическую кочергу и топор, чтобы напасть на инвалида второй группы. После этого мужчины забрали у него паспорт и семь тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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