Свердловчан, напавших на инвалида с топором и кочергой, осудили

16 октября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Мужчины хотели ограбить инвалида, чтобы купить алкоголь (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Туринской Слободе осудили Олега Сабурова, Романа Соколенко и Сергея Спицына, которые напали на инвалида с топором и кочергой, а также похитили у него паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Туринский районный суд вынес приговор троим ранее судимым жителям Туринской Слободы Олегу Сабурову, Роману Соколенко и Сергею Спицыну за разбойное нападение с кочергой и топором на инвалида и похищение его паспорта», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Соколенко получил лишение свободы на семь лет и один месяц, Спицын — восемь лет и один месяц, Сабуров — восемь лет и семь месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Мужчины напали на инвалида ночью 30 марта. Они хотели отобрать у него деньги, чтобы купить алкогольные напитки. Выломав входную дверь в доме потерпевшего, они взяли деревянную доску, металлическую кочергу и топор, чтобы напасть на инвалида второй группы. После этого мужчины забрали у него паспорт и семь тысяч рублей.

В Туринской Слободе осудили Олега Сабурова, Романа Соколенко и Сергея Спицына, которые напали на инвалида с топором и кочергой, а также похитили у него паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Туринский районный суд вынес приговор троим ранее судимым жителям Туринской Слободы Олегу Сабурову, Роману Соколенко и Сергею Спицыну за разбойное нападение с кочергой и топором на инвалида и похищение его паспорта», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Соколенко получил лишение свободы на семь лет и один месяц, Спицын — восемь лет и один месяц, Сабуров — восемь лет и семь месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Мужчины напали на инвалида ночью 30 марта. Они хотели отобрать у него деньги, чтобы купить алкогольные напитки. Выломав входную дверь в доме потерпевшего, они взяли деревянную доску, металлическую кочергу и топор, чтобы напасть на инвалида второй группы. После этого мужчины забрали у него паспорт и семь тысяч рублей.