Банки ответили на обвинения челябинки, которой оформили страховку вместо вклада

«Почта банк» и «АльфаСтрахование» посоветовали челябинке расторгнуть договор

17 октября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Пенсионерке из Челябинска дали рекомендации по расторжению договора страхования жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компании «Почта банк» и «АльфаСтрахование жизни» дали рекомендации по расторжению договора страхования жизни на 800 тысяч рублей, который заключила челябинка вместо оформления вклада. Подробную информацию они сообщили URA.RU. «Денежные средства клиента размещены на четыре года по программе „Гарантированный доход 5.0“. Договор вступил в действие 15.10.2023. По данному договору можно подать заявление на досрочное расторжение до 29.10.2023 (в рамках периода охлаждения), в этом случае будет произведен полный возврат средств», — рассказали URA.RU в пресс-службе «АльфаСтрахование-Жизнь». В организации добавили, что в Челябинске действительно нет офиса, поэтому все документы необходимо направить в головной офис, находящийся в Москве. При отправке письма почтой России компанией принимается во внимание дата почтового отправления, а не дата поступления письма на рассмотрение. Если письмо было отправлено после истечения срока охлаждения, то расторжение осуществляется в соответствии с условиями договора. В компании «Почта банк» URA.RU подтвердили, что «АльфаСтрахование-Жизнь» являются партнерами банка, а расторжение договора в двухнедельный срок производится без потерь. «Жительница Челябинска обратилась в „Почта Банк“ с целью вложения накоплений во вклад. Во время консультации сотрудник банка предложил альтернативу — добровольное инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) с отсроченной выплатой дохода от внесенной суммы. При этом важно отметить, что при заключении договора страхования жизни у клиента есть право в течение двухнедельного срока расторгнуть договор без каких-либо последствий и потерь», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. Ранее URA.RU рассказало историю 84-летней пенсионерки из Челябинска, которой оформили договор страхования жизни на сумму 800 тысяч рублей вместо вклада. Женщина разобралась в тонкостях составления документов только вместе с внучкой, однако в офисе банка расторгнуть данный договор на следующий день не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компании «Почта банк» и «АльфаСтрахование жизни» дали рекомендации по расторжению договора страхования жизни на 800 тысяч рублей, который заключила челябинка вместо оформления вклада. Подробную информацию они сообщили URA.RU. «Денежные средства клиента размещены на четыре года по программе „Гарантированный доход 5.0“. Договор вступил в действие 15.10.2023. По данному договору можно подать заявление на досрочное расторжение до 29.10.2023 (в рамках периода охлаждения), в этом случае будет произведен полный возврат средств», — рассказали URA.RU в пресс-службе «АльфаСтрахование-Жизнь». В организации добавили, что в Челябинске действительно нет офиса, поэтому все документы необходимо направить в головной офис, находящийся в Москве. При отправке письма почтой России компанией принимается во внимание дата почтового отправления, а не дата поступления письма на рассмотрение. Если письмо было отправлено после истечения срока охлаждения, то расторжение осуществляется в соответствии с условиями договора. В компании «Почта банк» URA.RU подтвердили, что «АльфаСтрахование-Жизнь» являются партнерами банка, а расторжение договора в двухнедельный срок производится без потерь. «Жительница Челябинска обратилась в „Почта Банк“ с целью вложения накоплений во вклад. Во время консультации сотрудник банка предложил альтернативу — добровольное инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) с отсроченной выплатой дохода от внесенной суммы. При этом важно отметить, что при заключении договора страхования жизни у клиента есть право в течение двухнедельного срока расторгнуть договор без каких-либо последствий и потерь», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. Ранее URA.RU рассказало историю 84-летней пенсионерки из Челябинска, которой оформили договор страхования жизни на сумму 800 тысяч рублей вместо вклада. Женщина разобралась в тонкостях составления документов только вместе с внучкой, однако в офисе банка расторгнуть данный договор на следующий день не удалось.