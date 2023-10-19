Свердловский правозащитник Соколов: после освобождения меня два дня преследовали

Алексей Соколов помогает осужденным отстаивать свои права Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Арестованного за демонстрацию логотипа экстремистской организации екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова после освобождения два дня преследовали неизвестные мужчины. Об этом он рассказал в беседе с журналистом URA.RU.

Соколов стал первым в России, кого арестовали за демонстрацию логотипа Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на сайте «Правозащитники Урала». Он пять суток находился в изоляторе в Сысерти.

«После выхода из изолятора двое суток за мной ходили незнакомцы. Они ходили за мной буквально везде. Один раз, когда я заметил, что за мной опять кто-то идет, то повернулся, а мужчина быстро сделал вид будто он снимает деньги в банкомате», — поделился Соколов.

Изначально в отношении правозащитника проводили проверку из-за отсутствия маркировки иноагентов в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Однако арестовали мужчину из-за размещения на сайте гиперссылки на страницу организации в соцсети. В изоляторе к Соколову вызывали медиков, рассказывали агентству родные.

*Facebook — принадлежит американской компании Meta. В России организация признана экстремистской и запрещенной.