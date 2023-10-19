Арестованный за логотип Facebook* правозащитник рассказал о преследовании в Екатеринбурге. Фото

Свердловский правозащитник Соколов: после освобождения меня два дня преследовали
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Алексей Соколов помогает осужденным отстаивать свои права Фото:

Арестованного за демонстрацию логотипа экстремистской организации екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова после освобождения два дня преследовали неизвестные мужчины. Об этом он рассказал в беседе с журналистом URA.RU.

Соколов стал первым в России, кого арестовали за демонстрацию логотипа Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на сайте «Правозащитники Урала». Он пять суток находился в изоляторе в Сысерти.

«После выхода из изолятора двое суток за мной ходили незнакомцы. Они ходили за мной буквально везде. Один раз, когда я заметил, что за мной опять кто-то идет, то повернулся, а мужчина быстро сделал вид будто он снимает деньги в банкомате», — поделился Соколов.

Изначально в отношении правозащитника проводили проверку из-за отсутствия маркировки иноагентов в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Однако арестовали мужчину из-за размещения на сайте гиперссылки на страницу организации в соцсети. В изоляторе к Соколову вызывали медиков, рассказывали агентству родные.

*Facebook — принадлежит американской компании Meta. В России организация признана экстремистской и запрещенной.

По словам Соколова, мужчина в черной куртке ходил за ним двое суток
По словам Соколова, мужчина в черной куртке ходил за ним двое суток
Фото:

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Арестованного за демонстрацию логотипа экстремистской организации екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова после освобождения два дня преследовали неизвестные мужчины. Об этом он рассказал в беседе с журналистом URA.RU. Соколов стал первым в России, кого арестовали за демонстрацию логотипа Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на сайте «Правозащитники Урала». Он пять суток находился в изоляторе в Сысерти. «После выхода из изолятора двое суток за мной ходили незнакомцы. Они ходили за мной буквально везде. Один раз, когда я заметил, что за мной опять кто-то идет, то повернулся, а мужчина быстро сделал вид будто он снимает деньги в банкомате», — поделился Соколов. Изначально в отношении правозащитника проводили проверку из-за отсутствия маркировки иноагентов в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Однако арестовали мужчину из-за размещения на сайте гиперссылки на страницу организации в соцсети. В изоляторе к Соколову вызывали медиков, рассказывали агентству родные. *Facebook — принадлежит американской компании Meta. В России организация признана экстремистской и запрещенной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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