Роспотребнадзору предложили изменить школьное меню

20 октября 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

В новом проекте школьное меню должно меняться один раз в два-три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роспотребнадзору порекомендовали скорректировать ассортимент продуктов, включенных в меню школьного завтрака и установить требования к его разнообразию. Информация об этом находится в проекте протокола общественников, составленном по итогам совета. «Рекомендовано скорректировать действующие СанПиН в части „Особенностей организации общественного питания детей“. Уточнить ассортимент продуктов, которые должны быть включены в меню бесплатного горячего школьного завтрака, а также установить требования к его разнообразию: оно должно меняться один раз в два-три дня», — пишут «Известия», ознакомившиеся с документом. НКО «Институт отраслевого питания» проверил 185 меню школьных завтраков в 85 субъектах. «По итогам проверки выявлено, что в 11 регионах питание детей оказалось однообразным. На завтраках не предлагали творог, еще в 18 регионах было одно-два меню без этого продукта», — сказал президент организации Владимир Чернигов. Ранее URA.RU писало, что в Госдуме предложили расширить право на горячее питание на каждого школьника. Депутаты от партии ЛДПР, ставшие инициаторами введения законопроекта, считают, что горячее питание детей во время пребывания в школе является неотъемлемым фактором поддержки их здоровья.

Роспотребнадзору порекомендовали скорректировать ассортимент продуктов, включенных в меню школьного завтрака и установить требования к его разнообразию. Информация об этом находится в проекте протокола общественников, составленном по итогам совета. «Рекомендовано скорректировать действующие СанПиН в части „Особенностей организации общественного питания детей“. Уточнить ассортимент продуктов, которые должны быть включены в меню бесплатного горячего школьного завтрака, а также установить требования к его разнообразию: оно должно меняться один раз в два-три дня», — пишут «Известия», ознакомившиеся с документом. НКО «Институт отраслевого питания» проверил 185 меню школьных завтраков в 85 субъектах. «По итогам проверки выявлено, что в 11 регионах питание детей оказалось однообразным. На завтраках не предлагали творог, еще в 18 регионах было одно-два меню без этого продукта», — сказал президент организации Владимир Чернигов. Ранее URA.RU писало, что в Госдуме предложили расширить право на горячее питание на каждого школьника. Депутаты от партии ЛДПР, ставшие инициаторами введения законопроекта, считают, что горячее питание детей во время пребывания в школе является неотъемлемым фактором поддержки их здоровья.