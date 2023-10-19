19 октября 2023

Роспотребнадзору предложили изменить школьное меню

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
В новом проекте школьное меню должно меняться один раз в два-три дня Фото:

Роспотребнадзору порекомендовали скорректировать ассортимент продуктов, включенных в меню школьного завтрака и установить требования к его разнообразию. Информация об этом находится в проекте протокола общественников, составленном по итогам совета.

«Рекомендовано скорректировать действующие СанПиН в части „Особенностей организации общественного питания детей“. Уточнить ассортимент продуктов, которые должны быть включены в меню бесплатного горячего школьного завтрака, а также установить требования к его разнообразию: оно должно меняться один раз в два-три дня», — пишут «Известия», ознакомившиеся с документом.

НКО «Институт отраслевого питания» проверил 185 меню школьных завтраков в 85 субъектах. «По итогам проверки выявлено, что в 11 регионах питание детей оказалось однообразным. На завтраках не предлагали творог, еще в 18 регионах было одно-два меню без этого продукта», — сказал президент организации Владимир Чернигов.

Ранее URA.RU писало, что в Госдуме предложили расширить право на горячее питание на каждого школьника. Депутаты от партии ЛДПР, ставшие инициаторами введения законопроекта, считают, что горячее питание детей во время пребывания в школе является неотъемлемым фактором поддержки их здоровья.

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Роспотребнадзору порекомендовали скорректировать ассортимент продуктов, включенных в меню школьного завтрака и установить требования к его разнообразию. Информация об этом находится в проекте протокола общественников, составленном по итогам совета. «Рекомендовано скорректировать действующие СанПиН в части „Особенностей организации общественного питания детей“. Уточнить ассортимент продуктов, которые должны быть включены в меню бесплатного горячего школьного завтрака, а также установить требования к его разнообразию: оно должно меняться один раз в два-три дня», — пишут «Известия», ознакомившиеся с документом. НКО «Институт отраслевого питания» проверил 185 меню школьных завтраков в 85 субъектах. «По итогам проверки выявлено, что в 11 регионах питание детей оказалось однообразным. На завтраках не предлагали творог, еще в 18 регионах было одно-два меню без этого продукта», — сказал президент организации Владимир Чернигов. Ранее URA.RU писало, что в Госдуме предложили расширить право на горячее питание на каждого школьника. Депутаты от партии ЛДПР, ставшие инициаторами введения законопроекта, считают, что горячее питание детей во время пребывания в школе является неотъемлемым фактором поддержки их здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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