ООН опровергла въезд конвоев с гуманитарной помощью в сектор Газа

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В Газу не приезжали машины с гумпомощью, заявила Джульетта Тума Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В сектор Газа не приезжали грузовики с гуманитарной помощью. Об этом заявила пресс-секретарь ООН по делам палестинских беженцев Джульетта Тума. Ранее сообщалось, что на территорию Газы въехали 17 грузовиков с гумпомощью для палестинцев через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

«До сих пор конвоя нет», — сказала Тума. Ее слова приводит издание The Times of Israel.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа, а также прекратил снабжение электричеством. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в Газу не поступает гуманитарная помощь, туда невозможно провести ни капли воды, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день. 22 октября египетский телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщил, что на территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Машины заехали через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

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В сектор Газа не приезжали грузовики с гуманитарной помощью. Об этом заявила пресс-секретарь ООН по делам палестинских беженцев Джульетта Тума. Ранее сообщалось, что на территорию Газы въехали 17 грузовиков с гумпомощью для палестинцев через КПП «Рафах» на границе с Египтом. «До сих пор конвоя нет», — сказала Тума. Ее слова приводит издание The Times of Israel. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа, а также прекратил снабжение электричеством. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в Газу не поступает гуманитарная помощь, туда невозможно провести ни капли воды, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день. 22 октября египетский телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщил, что на территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Машины заехали через КПП «Рафах» на границе с Египтом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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