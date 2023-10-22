ООН опровергла въезд конвоев с гуманитарной помощью в сектор Газа

22 октября 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

В Газу не приезжали машины с гумпомощью, заявила Джульетта Тума Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В сектор Газа не приезжали грузовики с гуманитарной помощью. Об этом заявила пресс-секретарь ООН по делам палестинских беженцев Джульетта Тума. Ранее сообщалось, что на территорию Газы въехали 17 грузовиков с гумпомощью для палестинцев через КПП «Рафах» на границе с Египтом. «До сих пор конвоя нет», — сказала Тума. Ее слова приводит издание The Times of Israel. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа, а также прекратил снабжение электричеством. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в Газу не поступает гуманитарная помощь, туда невозможно провести ни капли воды, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день. 22 октября египетский телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщил, что на территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Машины заехали через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

В сектор Газа не приезжали грузовики с гуманитарной помощью. Об этом заявила пресс-секретарь ООН по делам палестинских беженцев Джульетта Тума. Ранее сообщалось, что на территорию Газы въехали 17 грузовиков с гумпомощью для палестинцев через КПП «Рафах» на границе с Египтом. «До сих пор конвоя нет», — сказала Тума. Ее слова приводит издание The Times of Israel. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа, а также прекратил снабжение электричеством. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в Газу не поступает гуманитарная помощь, туда невозможно провести ни капли воды, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день. 22 октября египетский телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщил, что на территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Машины заехали через КПП «Рафах» на границе с Египтом.