Правительство обратилось к свердловчанам на фоне экологической проблемы

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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, мусор, зима, покрышки, свалка
В Свердловской области сохраняются свалки покрышек Фото:

Свердловское министерство ЖКХ обратилось к жителям региона из-за давней экологической проблемы. Людей, напоминая о штрафах, пытаются вразумить не устраивать покрышечные свалки.

«В Свердловской области ежегодно образуется 15 тысяч тонн отработанных автомобильных шин, покрышек, камер. Штрафы за неправильную утилизацию шин для физлиц может составить до трех тысяч рублей, для ИП — до 50 тысяч, для юрлиц — до 250 тысяч», — напомнили в свердловском департаменте информполитики.

Там также отметили, что нельзя выбрасывать покрышки в мусорные баки — их нужно сдавать на переработку специальные учреждения — таких в области десять. Переработка превращает старые шины в крупную резиновую крошку и резиновые чипсы, которые используются в производстве напольных покрытий.

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Свердловское министерство ЖКХ обратилось к жителям региона из-за давней экологической проблемы. Людей, напоминая о штрафах, пытаются вразумить не устраивать покрышечные свалки. «В Свердловской области ежегодно образуется 15 тысяч тонн отработанных автомобильных шин, покрышек, камер. Штрафы за неправильную утилизацию шин для физлиц может составить до трех тысяч рублей, для ИП — до 50 тысяч, для юрлиц — до 250 тысяч», — напомнили в свердловском департаменте информполитики. Там также отметили, что нельзя выбрасывать покрышки в мусорные баки — их нужно сдавать на переработку специальные учреждения — таких в области десять. Переработка превращает старые шины в крупную резиновую крошку и резиновые чипсы, которые используются в производстве напольных покрытий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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