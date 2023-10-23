Курьера, пытавшегося отравить российских летчиков, арестовали на 15 суток

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Егор Семенов был арестован на 15 суток за хулиганство Фото:

В Армавире Краснодарского края задержали и арестовали на 15 суток украинца Егора Семенова, который под видом курьера пытался отравить 77 российских летчиков на годовщину выпуска из летного училища. Злоумышленника поймали, когда он пытался улететь в Москву.

Семенов, притворившись курьером, доставил торт и алкоголь летчикам, отмечающим годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного училища. Продукты, которые он привез, содержали смертельный яд, однако никто из отмечающих не стал есть или пить их. «На следующий день он планировал улететь в Москву, но сбежать ему не дали полицейские», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что пока что его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Сам Семенов находится в России с 2017 года.

Отравить российских пилотов пытались 22 октября. После того как выяснилось, что алкоголь и торт отравлены, курьера вычислили по камерам наблюдения. Оказалось, что он является уроженцем Мелитополя. Кроме того, торт, который он доставил военным, был приготовлен в Армавире. Сообщалось, что кондитеров уже ищут, передает Life.

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В Армавире Краснодарского края задержали и арестовали на 15 суток украинца Егора Семенова, который под видом курьера пытался отравить 77 российских летчиков на годовщину выпуска из летного училища. Злоумышленника поймали, когда он пытался улететь в Москву. Семенов, притворившись курьером, доставил торт и алкоголь летчикам, отмечающим годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного училища. Продукты, которые он привез, содержали смертельный яд, однако никто из отмечающих не стал есть или пить их. «На следующий день он планировал улететь в Москву, но сбежать ему не дали полицейские», — написали в telegram-канале. Уточняется, что пока что его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Сам Семенов находится в России с 2017 года. Отравить российских пилотов пытались 22 октября. После того как выяснилось, что алкоголь и торт отравлены, курьера вычислили по камерам наблюдения. Оказалось, что он является уроженцем Мелитополя. Кроме того, торт, который он доставил военным, был приготовлен в Армавире. Сообщалось, что кондитеров уже ищут, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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