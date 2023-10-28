28 октября 2023
27 октября 2023

Звезда сериала «Глухарь» привезет новогоднюю сказку в ХМАО

Звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин привезет новогоднюю сказку в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Натальи Крачковской. Москва, аверин максим
Максим Аверин прочтет сказку про «Щелкунчика» в Сургуте и Нижневартовске Фото:

Звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин прочтет новогоднюю сказку про «Щелкунчика» в Сургуте и Нижневартовске. Выступления пройдут в декабре. Информация об этом размещена на сайте артиста.

«Актер театра и кино Максим Аверин прочтет текст знаменитой сказки Э.Гофмана „Щелкунчик и Мышиный король“, погрузив зрителей в путешествие по миру с Марципановым замком, озером Миндального молока и Леденцового луга. Фантастические сны оживут благодаря музыки Чайковского», — говорится в афише.

Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. В Ханты-Мансийском кукольном театре покажут спектакль «Хвойный дух». А показы комедии «Северное сияние» состоятся в театре Сургутского госуниверситета и Нижневартовском «Дворце искусств».

Ранее URA.RU рассказывало, что звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская сыграет в детективном спектакле «Раневская. Сквозь смех и слезы!». Выступления пройдут с октября по декабрь в Сургуте, Мегионе и Нягани.

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Звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин прочтет новогоднюю сказку про «Щелкунчика» в Сургуте и Нижневартовске. Выступления пройдут в декабре. Информация об этом размещена на сайте артиста. «Актер театра и кино Максим Аверин прочтет текст знаменитой сказки Э.Гофмана „Щелкунчик и Мышиный король“, погрузив зрителей в путешествие по миру с Марципановым замком, озером Миндального молока и Леденцового луга. Фантастические сны оживут благодаря музыки Чайковского», — говорится в афише. Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. В Ханты-Мансийском кукольном театре покажут спектакль «Хвойный дух». А показы комедии «Северное сияние» состоятся в театре Сургутского госуниверситета и Нижневартовском «Дворце искусств». Ранее URA.RU рассказывало, что звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская сыграет в детективном спектакле «Раневская. Сквозь смех и слезы!». Выступления пройдут с октября по декабрь в Сургуте, Мегионе и Нягани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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