Звезда сериала «Глухарь» привезет новогоднюю сказку в ХМАО

Звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин привезет новогоднюю сказку в ХМАО

Максим Аверин прочтет сказку про «Щелкунчика» в Сургуте и Нижневартовске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин прочтет новогоднюю сказку про «Щелкунчика» в Сургуте и Нижневартовске. Выступления пройдут в декабре. Информация об этом размещена на сайте артиста.



«Актер театра и кино Максим Аверин прочтет текст знаменитой сказки Э.Гофмана „Щелкунчик и Мышиный король“, погрузив зрителей в путешествие по миру с Марципановым замком, озером Миндального молока и Леденцового луга. Фантастические сны оживут благодаря музыки Чайковского», — говорится в афише.



Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. В Ханты-Мансийском кукольном театре покажут спектакль «Хвойный дух». А показы комедии «Северное сияние» состоятся в театре Сургутского госуниверситета и Нижневартовском «Дворце искусств».



Ранее URA.RU рассказывало, что звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская сыграет в детективном спектакле «Раневская. Сквозь смех и слезы!». Выступления пройдут с октября по декабрь в Сургуте, Мегионе и Нягани.