27 октября 2023

ВС РФ ликвидировали боевика ВСУ с помощью FPV-дрона

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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, беспилотник, fpv дрон, фпв дрон
Оператор БПЛА обнаружил противника с помощью VR очков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России ликвидировали украинского военнослужащего в зоне спецоперации с помощью FPV-дрона (беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота). О его боевом применении рассказало Минобороны РФ.

«Помощник скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был ликвидирован», — сообщает газета «Известия», ссылаясь на Минобороны. Отмечается, что оператор БПЛА обнаружил украинского военного, который вел огонь из окопа, с помощью специальных VR очков.

Ранее командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко заявил, что у российской армии есть преимущество в применении FPV-дронов, которые могут вести видеотрансляцию. По его словам, одна группа российских бойцов может использовать 50 FPV-дронов за сутки, в то время как у украинских военных такой возможности нет, передает RT.

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Воздушно-десантные войска (ВДВ) России ликвидировали украинского военнослужащего в зоне спецоперации с помощью FPV-дрона (беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота). О его боевом применении рассказало Минобороны РФ. «Помощник скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был ликвидирован», — сообщает газета «Известия», ссылаясь на Минобороны. Отмечается, что оператор БПЛА обнаружил украинского военного, который вел огонь из окопа, с помощью специальных VR очков. Ранее командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко заявил, что у российской армии есть преимущество в применении FPV-дронов, которые могут вести видеотрансляцию. По его словам, одна группа российских бойцов может использовать 50 FPV-дронов за сутки, в то время как у украинских военных такой возможности нет, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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