ВС РФ ликвидировали боевика ВСУ с помощью FPV-дрона

28 октября 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Оператор БПЛА обнаружил противника с помощью VR очков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушно-десантные войска (ВДВ) России ликвидировали украинского военнослужащего в зоне спецоперации с помощью FPV-дрона (беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота). О его боевом применении рассказало Минобороны РФ. «Помощник скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был ликвидирован», — сообщает газета «Известия», ссылаясь на Минобороны. Отмечается, что оператор БПЛА обнаружил украинского военного, который вел огонь из окопа, с помощью специальных VR очков. Ранее командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко заявил, что у российской армии есть преимущество в применении FPV-дронов, которые могут вести видеотрансляцию. По его словам, одна группа российских бойцов может использовать 50 FPV-дронов за сутки, в то время как у украинских военных такой возможности нет, передает RT.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России ликвидировали украинского военнослужащего в зоне спецоперации с помощью FPV-дрона (беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота). О его боевом применении рассказало Минобороны РФ. «Помощник скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был ликвидирован», — сообщает газета «Известия», ссылаясь на Минобороны. Отмечается, что оператор БПЛА обнаружил украинского военного, который вел огонь из окопа, с помощью специальных VR очков. Ранее командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко заявил, что у российской армии есть преимущество в применении FPV-дронов, которые могут вести видеотрансляцию. По его словам, одна группа российских бойцов может использовать 50 FPV-дронов за сутки, в то время как у украинских военных такой возможности нет, передает RT.