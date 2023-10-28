28 октября 2023
27 октября 2023

Бастрыкин взялся за уголовное дело мигранта, избившего женщину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил свердловскому СУ СК возбудить уголовное дело Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал распоряжение возбудить уголовное дело факту избиения мигрантом женщины в Екатеринбурге. Об этом рассказали в Информационном центре СК России.

«Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале Информационного центра.

По данным ведомства, в СМИ сообщалось о мигранте, который избил женщину во дворе многоквартирного дома, а также ударил ее головой о металлическую дверь. По данному происшествию в СУ СК России по Свердловской области начата процессуальная проверка.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал распоряжение возбудить уголовное дело факту избиения мигрантом женщины в Екатеринбурге. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале Информационного центра. По данным ведомства, в СМИ сообщалось о мигранте, который избил женщину во дворе многоквартирного дома, а также ударил ее головой о металлическую дверь. По данному происшествию в СУ СК России по Свердловской области начата процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...