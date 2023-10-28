Бастрыкин взялся за уголовное дело мигранта, избившего женщину

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал распоряжение возбудить уголовное дело факту избиения мигрантом женщины в Екатеринбурге. Об этом рассказали в Информационном центре СК России.
«Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале Информационного центра.
По данным ведомства, в СМИ сообщалось о мигранте, который избил женщину во дворе многоквартирного дома, а также ударил ее головой о металлическую дверь. По данному происшествию в СУ СК России по Свердловской области начата процессуальная проверка.
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