Глава МО Чехии призвала страну выйти из ООН из-за резолюции по Израилю

29 октября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Только 14 стран выступили при голосовании против резолюции Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Чехии следует выйти из ООН, поскольку она поддерживает террористов. Об этом заявила чешская глава минобороны Яна Чернохова. Ранее организация приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию участников палестино-израильского конфликта. Была отклонена поправка, осуждающая атаки ХАМАС на Израиль. «Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из нее]», — написала Чернохова на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Она добавила, что только 14 стран выступили при голосовании против резолюции, тем самым осудив палестинскую группировку ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Позднее ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию участников палестино-израильского конфликта. URA.RU приводило основную информацию о том, в чем суть резолюции ООН о прекращении огня, которую отверг Израиль.

Чехии следует выйти из ООН, поскольку она поддерживает террористов. Об этом заявила чешская глава минобороны Яна Чернохова. Ранее организация приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию участников палестино-израильского конфликта. Была отклонена поправка, осуждающая атаки ХАМАС на Израиль. «Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из нее]», — написала Чернохова на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Она добавила, что только 14 стран выступили при голосовании против резолюции, тем самым осудив палестинскую группировку ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Позднее ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию участников палестино-израильского конфликта. URA.RU приводило основную информацию о том, в чем суть резолюции ООН о прекращении огня, которую отверг Израиль.