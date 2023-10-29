Глава МО Чехии призвала страну выйти из ООН из-за резолюции по Израилю

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Только 14 стран выступили при голосовании против резолюции
Только 14 стран выступили при голосовании против резолюции Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Чехии следует выйти из ООН, поскольку она поддерживает террористов. Об этом заявила чешская глава минобороны Яна Чернохова. Ранее организация приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию участников палестино-израильского конфликта. Была отклонена поправка, осуждающая атаки ХАМАС на Израиль.

«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из нее]», — написала Чернохова на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Она добавила, что только 14 стран выступили при голосовании против резолюции, тем самым осудив палестинскую группировку ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Позднее ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию участников палестино-израильского конфликта. URA.RU приводило основную информацию о том, в чем суть резолюции ООН о прекращении огня, которую отверг Израиль.

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Чехии следует выйти из ООН, поскольку она поддерживает террористов. Об этом заявила чешская глава минобороны Яна Чернохова. Ранее организация приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию участников палестино-израильского конфликта. Была отклонена поправка, осуждающая атаки ХАМАС на Израиль. «Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из нее]», — написала Чернохова на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Она добавила, что только 14 стран выступили при голосовании против резолюции, тем самым осудив палестинскую группировку ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Позднее ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию участников палестино-израильского конфликта. URA.RU приводило основную информацию о том, в чем суть резолюции ООН о прекращении огня, которую отверг Израиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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