Глава Палестины созывает саммит арабских стран после начала наземной операции 28 октября 2023 в 23:45 Размер текста - 17 + Махмуд Аббас призывает лидеров арабских стран вместе остановить агрессию Израиля Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Лидер Палестины Махмуд Аббас призывает глав арабских стран собраться на экстренную встречу, чтобы попытаться остановить атаки израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом Аббас заявил в ходе заседания исполкома Организации освобождения Палестины. «Я призываю лидеров арабских стран провести экстренный арабский саммит, чтобы остановить жестокую агрессию [Израиля] против палестинского народа и его дела, чтобы [совместно] противостоять международным вызовам и сделать все возможное, чтобы наш народ остался на своей земле», — слова Аббаса передает агентство Maan . ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе Газа 27 октября. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале второй фазы войны. Израильская армия намерена уничтожить ХАМАС и освободить всех заложников. Палестинское движение заявило, что готово отпустить всех пленных, если еврейское государство прекратит обстрелы. Лидер Палестины Махмуд Аббас призывает глав арабских стран собраться на экстренную встречу, чтобы попытаться остановить атаки израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом Аббас заявил в ходе заседания исполкома Организации освобождения Палестины. «Я призываю лидеров арабских стран провести экстренный арабский саммит, чтобы остановить жестокую агрессию [Израиля] против палестинского народа и его дела, чтобы [совместно] противостоять международным вызовам и сделать все возможное, чтобы наш народ остался на своей земле», — слова Аббаса передает агентство Maan. ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе Газа 27 октября. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале второй фазы войны. Израильская армия намерена уничтожить ХАМАС и освободить всех заложников. Палестинское движение заявило, что готово отпустить всех пленных, если еврейское государство прекратит обстрелы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям