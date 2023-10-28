Глава Палестины созывает саммит арабских стран после начала наземной операции

Лидер Палестины Махмуд Аббас призывает глав арабских стран собраться на экстренную встречу, чтобы попытаться остановить атаки израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом Аббас заявил в ходе заседания исполкома Организации освобождения Палестины.
«Я призываю лидеров арабских стран провести экстренный арабский саммит, чтобы остановить жестокую агрессию [Израиля] против палестинского народа и его дела, чтобы [совместно] противостоять международным вызовам и сделать все возможное, чтобы наш народ остался на своей земле», — слова Аббаса передает агентство
ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе Газа 27 октября. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале второй фазы войны. Израильская армия намерена уничтожить ХАМАС и освободить всех заложников. Палестинское движение заявило, что готово отпустить всех пленных, если еврейское государство прекратит обстрелы.
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