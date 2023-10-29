29 октября 2023

Прокурор ХМАО Ботвинкин проверил проблемный долгострой в Нефтеюганске

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Евгений Ботвинкин проверил дом № 53 в 16-м микрорайоне Нефтеюганска Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин проверил один из главных долгостроев Нефтеюганска — дом № 53 в 16-м микрорайоне, который начали возводить около девяти лет назад. Информация об этом размещена на сайте окружной прокуратуры.

«Руководитель надзорного ведомства провел встречи с руководством органов власти, контрольно-надзорных органов, застройщиком. Обсудил ход выполнения и сроки окончания строительства объекта, имеющиеся проблемы, связанные с завершением строительных работ, вводом объекта в эксплуатацию и пути их решения», — говорится в сообщении.

Ботвинкин также поручил усилить контроль за долгостроем, чтобы не допустить затягивания сроков строительства. «В ходе рабочего совещания Ботвинкин обратил внимание на необходимость консолидации усилий и принятия дополнительных мер в целях недопущения затягивания сроков строительства и ввода дома в эксплуатацию. Он поручил Нефтеюганскому межрайонному прокурору усилить контроль на данном направлении работы», — отмечено в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что строительство крупного долгостроя в Нефтеюганске закончит подрядчик из Тюмени. После завершения строительства дома жилье получат 123 дольщика.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин проверил один из главных долгостроев Нефтеюганска — дом № 53 в 16-м микрорайоне, который начали возводить около девяти лет назад. Информация об этом размещена на сайте окружной прокуратуры. «Руководитель надзорного ведомства провел встречи с руководством органов власти, контрольно-надзорных органов, застройщиком. Обсудил ход выполнения и сроки окончания строительства объекта, имеющиеся проблемы, связанные с завершением строительных работ, вводом объекта в эксплуатацию и пути их решения», — говорится в сообщении. Ботвинкин также поручил усилить контроль за долгостроем, чтобы не допустить затягивания сроков строительства. «В ходе рабочего совещания Ботвинкин обратил внимание на необходимость консолидации усилий и принятия дополнительных мер в целях недопущения затягивания сроков строительства и ввода дома в эксплуатацию. Он поручил Нефтеюганскому межрайонному прокурору усилить контроль на данном направлении работы», — отмечено в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что строительство крупного долгостроя в Нефтеюганске закончит подрядчик из Тюмени. После завершения строительства дома жилье получат 123 дольщика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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