Прокурор ХМАО Ботвинкин проверил проблемный долгострой в Нефтеюганске

30 октября 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Евгений Ботвинкин проверил дом № 53 в 16-м микрорайоне Нефтеюганска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин проверил один из главных долгостроев Нефтеюганска — дом № 53 в 16-м микрорайоне, который начали возводить около девяти лет назад. Информация об этом размещена на сайте окружной прокуратуры.



«Руководитель надзорного ведомства провел встречи с руководством органов власти, контрольно-надзорных органов, застройщиком. Обсудил ход выполнения и сроки окончания строительства объекта, имеющиеся проблемы, связанные с завершением строительных работ, вводом объекта в эксплуатацию и пути их решения», — говорится в сообщении.



Ботвинкин также поручил усилить контроль за долгостроем, чтобы не допустить затягивания сроков строительства. «В ходе рабочего совещания Ботвинкин обратил внимание на необходимость консолидации усилий и принятия дополнительных мер в целях недопущения затягивания сроков строительства и ввода дома в эксплуатацию. Он поручил Нефтеюганскому межрайонному прокурору усилить контроль на данном направлении работы», — отмечено в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что строительство крупного долгостроя в Нефтеюганске закончит подрядчик из Тюмени. После завершения строительства дома жилье получат 123 дольщика.

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин проверил один из главных долгостроев Нефтеюганска — дом № 53 в 16-м микрорайоне, который начали возводить около девяти лет назад. Информация об этом размещена на сайте окружной прокуратуры. «Руководитель надзорного ведомства провел встречи с руководством органов власти, контрольно-надзорных органов, застройщиком. Обсудил ход выполнения и сроки окончания строительства объекта, имеющиеся проблемы, связанные с завершением строительных работ, вводом объекта в эксплуатацию и пути их решения», — говорится в сообщении. Ботвинкин также поручил усилить контроль за долгостроем, чтобы не допустить затягивания сроков строительства. «В ходе рабочего совещания Ботвинкин обратил внимание на необходимость консолидации усилий и принятия дополнительных мер в целях недопущения затягивания сроков строительства и ввода дома в эксплуатацию. Он поручил Нефтеюганскому межрайонному прокурору усилить контроль на данном направлении работы», — отмечено в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что строительство крупного долгостроя в Нефтеюганске закончит подрядчик из Тюмени. После завершения строительства дома жилье получат 123 дольщика.