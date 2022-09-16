Крупный долгострой в Нефтеюганске закончит подрядчик из Тюмени

16 сентября 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Дом, который не могут построить уже около восьми лет, закончит компания «Хаус групп» из Тюмени. Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Один из главных долгостроев Нефтеюганска (ХМАО) — дом № 53 в 16-м микрорайоне, который начали возводить около восьми лет назад, — достроит тюменская компания «Хаус групп». Об этом сообщили в Фонде защиты дольщиков ХМАО. «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подписал договор с подрядной организацией ООО „Хаус групп“ о достройке проблемного объекта ООО „Артель“ — пятьдесят третьего дома в микрорайоне 16А Нефтеюганска», — говорится на сайте фонда. По информации ведомства, застройщик зарегистрирован в Тюмени и работает на рынке капитального строительства более 20 лет. После завершения строительства дома жилье получат 123 дольщика, которые остались без квартир из-за недобросовестного застройщика. «Строительство дома началось в 2014 году, однако сроки сдачи объекта постоянно переносились. В итоге объект был внесен в реестр проблемных домов, а застройщик (ООО „Артель“) признан банкротом», — добавляют в Фонде защиты дольщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО не могли найти подрядчика для этого многострадального дома. Тогда на тендер по завершению строительства здания не заявилась ни одна компания.

Один из главных долгостроев Нефтеюганска (ХМАО) — дом № 53 в 16-м микрорайоне, который начали возводить около восьми лет назад, — достроит тюменская компания «Хаус групп». Об этом сообщили в Фонде защиты дольщиков ХМАО. «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подписал договор с подрядной организацией ООО „Хаус групп“ о достройке проблемного объекта ООО „Артель“ — пятьдесят третьего дома в микрорайоне 16А Нефтеюганска», — говорится на сайте фонда. По информации ведомства, застройщик зарегистрирован в Тюмени и работает на рынке капитального строительства более 20 лет. После завершения строительства дома жилье получат 123 дольщика, которые остались без квартир из-за недобросовестного застройщика. «Строительство дома началось в 2014 году, однако сроки сдачи объекта постоянно переносились. В итоге объект был внесен в реестр проблемных домов, а застройщик (ООО „Артель“) признан банкротом», — добавляют в Фонде защиты дольщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО не могли найти подрядчика для этого многострадального дома. Тогда на тендер по завершению строительства здания не заявилась ни одна компания.