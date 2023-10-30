В Екатеринбурге иностранец жестоко избил 22-летнюю жену. Видео

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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Мужчину поймали участковые Фото:

В Екатеринбурге 27-летний иностранец в ночь на 26 октября избил 22-летнюю жену. По данным СКР по Свердловской области, также мужчина ударил ее о дверь подъезда.

«В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ночь на 26 октября 27-летний иностранец избил у подъезда 22-летнюю жену, в том числе ударил ее о дверь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Силовики проверят, законно ли мужчина находится на территории России.

Ранее девушка в полицию не обращалась, добавили агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемого поймали участковые, после проверки его передали следователям.

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В Екатеринбурге 27-летний иностранец в ночь на 26 октября избил 22-летнюю жену. По данным СКР по Свердловской области, также мужчина ударил ее о дверь подъезда. «В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ночь на 26 октября 27-летний иностранец избил у подъезда 22-летнюю жену, в том числе ударил ее о дверь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Силовики проверят, законно ли мужчина находится на территории России. Ранее девушка в полицию не обращалась, добавили агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемого поймали участковые, после проверки его передали следователям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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