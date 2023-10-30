В Екатеринбурге иностранец жестоко избил 22-летнюю жену. Видео

30 октября 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Мужчину поймали участковые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 27-летний иностранец в ночь на 26 октября избил 22-летнюю жену. По данным СКР по Свердловской области, также мужчина ударил ее о дверь подъезда. «В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ночь на 26 октября 27-летний иностранец избил у подъезда 22-летнюю жену, в том числе ударил ее о дверь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Силовики проверят, законно ли мужчина находится на территории России. Ранее девушка в полицию не обращалась, добавили агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемого поймали участковые, после проверки его передали следователям.

В Екатеринбурге 27-летний иностранец в ночь на 26 октября избил 22-летнюю жену. По данным СКР по Свердловской области, также мужчина ударил ее о дверь подъезда. «В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ночь на 26 октября 27-летний иностранец избил у подъезда 22-летнюю жену, в том числе ударил ее о дверь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Силовики проверят, законно ли мужчина находится на территории России. Ранее девушка в полицию не обращалась, добавили агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемого поймали участковые, после проверки его передали следователям.