Мужчину поймали участковые
В Екатеринбурге 27-летний иностранец в ночь на 26 октября избил 22-летнюю жену. По данным СКР по Свердловской области, также мужчина ударил ее о дверь подъезда.
«В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ночь на 26 октября 27-летний иностранец избил у подъезда 22-летнюю жену, в том числе ударил ее о дверь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Силовики проверят, законно ли мужчина находится на территории России.
Ранее девушка в полицию не обращалась, добавили агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемого поймали участковые, после проверки его передали следователям.
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