Свердловчане стали брать больше денег в микрозаймах

30 октября 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

В Свердловской области за месяц выросла средняя сумма выданных микрозаймов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Средний размер выданных микрозаймов в Свердловской области в сентябре 2023 года вырос на 1,3% по сравнению с августом этого же года. Об этом корреспондент URA.RU узнал из исследования Национального бюро кредитных историй. «В августе 2023 года средний размер выдаваемый в микрозаймах составлял 8 815 рублей, а в сентябре сумма увеличилась до 8 928 рублей», — говорится в исследовании. Лидирующие позиции по размеру «займа до зарплаты» в сентябре 2023 года занимают: Москва (11 454), Санкт-Петербург (10 553) и Московская область (10 314) рублей. По стране средний размер микрозаймов сентябре 2023 года составил 9 400 рублей, это на 0,1% больше, чем в августе.

Средний размер выданных микрозаймов в Свердловской области в сентябре 2023 года вырос на 1,3% по сравнению с августом этого же года. Об этом корреспондент URA.RU узнал из исследования Национального бюро кредитных историй. «В августе 2023 года средний размер выдаваемый в микрозаймах составлял 8 815 рублей, а в сентябре сумма увеличилась до 8 928 рублей», — говорится в исследовании. Лидирующие позиции по размеру «займа до зарплаты» в сентябре 2023 года занимают: Москва (11 454), Санкт-Петербург (10 553) и Московская область (10 314) рублей. По стране средний размер микрозаймов сентябре 2023 года составил 9 400 рублей, это на 0,1% больше, чем в августе.