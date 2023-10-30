Свердловчане стали брать больше денег в микрозаймах

Средний размер выданных микрозаймов в Свердловской области в сентябре 2023 года вырос на 1,3% по сравнению с августом этого же года. Об этом корреспондент URA.RU узнал из исследования Национального бюро кредитных историй.
«В августе 2023 года средний размер выдаваемый в микрозаймах составлял 8 815 рублей, а в сентябре сумма увеличилась до 8 928 рублей», — говорится в исследовании. Лидирующие позиции по размеру «займа до зарплаты» в сентябре 2023 года занимают: Москва (11 454), Санкт-Петербург (10 553) и Московская область (10 314) рублей. По стране средний размер микрозаймов сентябре 2023 года составил 9 400 рублей, это на 0,1% больше, чем в августе.
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