Жителя ХМАО наказали за арбуз со свастикой

В Сургуте грузчика овощного ларька наказали за оказавшийся на лавке арбуз с изображением фашистской символики. Суд признал его виновным за демонстрацию запрещенной символики.
«Грузчик заметил запрещенный символ, но разгрузку не остановил. Суд признал его виновным по статье „Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики“ КоАП РФ», — сообщил telegram-канал «Mуксун.fm».
По информации издания, на грузчика наложили штраф в размере 1 000 рублей. Суд также решил не конфисковывать арбуз.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на площади выложили свастику из плитки. Жители Мегиона обнаружили фигуру на площади рядом с парком аттракционов.
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