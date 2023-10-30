Тыловые командиры ВСУ украли 123 млн гривен у Минобороны

МО Украины: тыловые командиры выписали себе премии на 123 млн гривен
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Украинские военные, которые не находятся в зоне боевых действий, сами себе выписали премии на 123 млн гривен Фото:
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Украинские командиры, которые не находятся в зоне боевых действий, сами себе выписали премии на 123 миллиона гривен. Об этом сообщает заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир.

«Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем. Манипуляции выявляем, пробелы для злоупотреблений закрываем», — передает слова Джигира telegram-канал Минобороны Украины. Уточняется, что в одном из случаев, военным, которые выполняли задание в Киевской области, выплатили дополнительную премию. Она составила 100 тысяч гривен.

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Украинские командиры, которые не находятся в зоне боевых действий, сами себе выписали премии на 123 миллиона гривен. Об этом сообщает заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир. «Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем. Манипуляции выявляем, пробелы для злоупотреблений закрываем», — передает слова Джигира telegram-канал Минобороны Украины. Уточняется, что в одном из случаев, военным, которые выполняли задание в Киевской области, выплатили дополнительную премию. Она составила 100 тысяч гривен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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