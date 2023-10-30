Тыловые командиры ВСУ украли 123 млн гривен у Минобороны

Украинские военные, которые не находятся в зоне боевых действий, сами себе выписали премии на 123 млн гривен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские командиры, которые не находятся в зоне боевых действий, сами себе выписали премии на 123 миллиона гривен. Об этом сообщает заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир.
«Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем. Манипуляции выявляем, пробелы для злоупотреблений закрываем», — передает слова Джигира telegram-канал Минобороны Украины. Уточняется, что в одном из случаев, военным, которые выполняли задание в Киевской области, выплатили дополнительную премию. Она составила 100 тысяч гривен.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!