Президент Израиля жестко отреагировал на протесты в Махачкале

Президент Израиля Ицхак Герцог оказался шокирован беспорядками в Махачкале 29 октября из-за прилета еврейских беженцев. Он назвал произошедшее чистым антисеметизмом.
«Они [протесты из-за израильских беженцев] шокируют и вызывают крайнее беспокойство. <…> Это было похоже на погром. <…> Это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», — отметил Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt. Глава страны обозначил, что инцидент в Махачкале должен встревожить все правительства. При этом Герцог обозначил, что рейсы в Дагестан, как и в другие территории, должны продолжаться. Также президент похвалил действия российского правительства в ответ на произошедшее.
В Махачкале начались протесты из-за приезда израильских беженцев 29 октября. В аэропорту собрались сотни жителей Дагестана. В связи с инцидентом президент РФ Владимир Путин провел экстренное заседание. В произошедшем он обвинил украинские и западные спецслужбы, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.