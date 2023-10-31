Президент Израиля жестко отреагировал на протесты в Махачкале

Президент Израиля связал беспорядки в Дагестане с контролируемым антисемитизмом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стихийный митинг против войны на Площади 1905 года. Екатеринбург , полиция, полиция на митинге, полиция на акции протеста, работа полиции, подавление протестов
Президент Израиля оказался шокирован протестами в Дагестане из-за беженцев Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Президент Израиля Ицхак Герцог оказался шокирован беспорядками в Махачкале 29 октября из-за прилета еврейских беженцев. Он назвал произошедшее чистым антисеметизмом.

«Они [протесты из-за израильских беженцев] шокируют и вызывают крайнее беспокойство. <…> Это было похоже на погром. <…> Это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», — отметил Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt. Глава страны обозначил, что инцидент в Махачкале должен встревожить все правительства. При этом Герцог обозначил, что рейсы в Дагестан, как и в другие территории, должны продолжаться. Также президент похвалил действия российского правительства в ответ на произошедшее.

В Махачкале начались протесты из-за приезда израильских беженцев 29 октября. В аэропорту собрались сотни жителей Дагестана. В связи с инцидентом президент РФ Владимир Путин провел экстренное заседание. В произошедшем он обвинил украинские и западные спецслужбы, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Израиля Ицхак Герцог оказался шокирован беспорядками в Махачкале 29 октября из-за прилета еврейских беженцев. Он назвал произошедшее чистым антисеметизмом. «Они [протесты из-за израильских беженцев] шокируют и вызывают крайнее беспокойство. <…> Это было похоже на погром. <…> Это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», — отметил Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt. Глава страны обозначил, что инцидент в Махачкале должен встревожить все правительства. При этом Герцог обозначил, что рейсы в Дагестан, как и в другие территории, должны продолжаться. Также президент похвалил действия российского правительства в ответ на произошедшее. В Махачкале начались протесты из-за приезда израильских беженцев 29 октября. В аэропорту собрались сотни жителей Дагестана. В связи с инцидентом президент РФ Владимир Путин провел экстренное заседание. В произошедшем он обвинил украинские и западные спецслужбы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...