Задержанный ФСБ челябинский экс-чиновник проведет в СИЗО год

Задержанный ФСБ экс-председатель комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, проведет в СИЗО, минимум, год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда 31 октября, ему продлили содержание под стражей до 5 декабря.
«Суд постановил продлить Кучитарову меру пресечения в виде содержания под стражей на месяц. То есть до 5 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Таким образом, Кучитаров, задержанный 5 декабря 2022 года, проведет в СИЗО, минимум год. Лишь в случае успешной апелляции он сможет покинуть камеру. Однако, все предыдущие попытки экс-чиновника оспорить постановление провалились.
Кучитарова задержали в начале декабря 2022 года сотрудники УФСБ по региону. За несколько дней до этого он написал заявление о сложении с себя полномочий председателя КДХ города. После задержания ему предъявили обвинения по ч.3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и отправили в СИЗО.
По версии следствия, занимая должность председателя КДХ, Кучитаров заключил несколько контрактов на озеленение города в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС. При этом суммы данных контрактов были завышены. Своими действиями Кучитаров причинил многомиллионный ущерб городскому бюджету.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.