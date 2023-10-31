Задержанный ФСБ челябинский экс-чиновник проведет в СИЗО год

Челябинского экс-чиновника Кучитарова оставили в СИЗО на год
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, клетка, арест, суд, кучитаров ринат
Ринат Кучитаров находится в СИЗО с 5 декабря 2022 года Фото:

Задержанный ФСБ экс-председатель комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, проведет в СИЗО, минимум, год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда 31 октября, ему продлили содержание под стражей до 5 декабря.

«Суд постановил продлить Кучитарову меру пресечения в виде содержания под стражей на месяц. То есть до 5 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Таким образом, Кучитаров, задержанный 5 декабря 2022 года, проведет в СИЗО, минимум год. Лишь в случае успешной апелляции он сможет покинуть камеру. Однако, все предыдущие попытки экс-чиновника оспорить постановление провалились.

Кучитарова задержали в начале декабря 2022 года сотрудники УФСБ по региону. За несколько дней до этого он написал заявление о сложении с себя полномочий председателя КДХ города. После задержания ему предъявили обвинения по ч.3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и отправили в СИЗО.

По версии следствия, занимая должность председателя КДХ, Кучитаров заключил несколько контрактов на озеленение города в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС. При этом суммы данных контрактов были завышены. Своими действиями Кучитаров причинил многомиллионный ущерб городскому бюджету.

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Задержанный ФСБ экс-председатель комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, проведет в СИЗО, минимум, год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда 31 октября, ему продлили содержание под стражей до 5 декабря. «Суд постановил продлить Кучитарову меру пресечения в виде содержания под стражей на месяц. То есть до 5 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Таким образом, Кучитаров, задержанный 5 декабря 2022 года, проведет в СИЗО, минимум год. Лишь в случае успешной апелляции он сможет покинуть камеру. Однако, все предыдущие попытки экс-чиновника оспорить постановление провалились. Кучитарова задержали в начале декабря 2022 года сотрудники УФСБ по региону. За несколько дней до этого он написал заявление о сложении с себя полномочий председателя КДХ города. После задержания ему предъявили обвинения по ч.3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и отправили в СИЗО. По версии следствия, занимая должность председателя КДХ, Кучитаров заключил несколько контрактов на озеленение города в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС. При этом суммы данных контрактов были завышены. Своими действиями Кучитаров причинил многомиллионный ущерб городскому бюджету.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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