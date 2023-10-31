Мэрия пермского города запустила акцию памяти погибших на СВО

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
Мэрия Добрянки будет постоянно напоминать о павших бойцах Фото:

Администрация Добрянского городского округа Пермского края объявила о начале акции «Мы помним, мы гордимся». В ее рамках на официальных страницах мэрии в социальных сетях будет рассказываться о военных, которые погибли в ходе спецоперации.

«В память о воинах Добрянского городского округа, которые погибли при исполнении воинского долга в зоне СВО мы запускаем рубрику „Мы_помним_мы_гордимся“. Первый герой, память о котором будет вечно в наших сердцах, Данилов Дмитрий Олегович», — говорится на странице округа в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU рассказывало, что Дмитрий Данилов проходил военную службу по контракту в военной части в Петропавловске-Камчатском, откуда был отправлен в зону проведения спецоперации. В память о нем ранее в Добрянке открыли мемориальную доску. Она разместилась на пожарной части, где работал Данилов.

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Администрация Добрянского городского округа Пермского края объявила о начале акции «Мы помним, мы гордимся». В ее рамках на официальных страницах мэрии в социальных сетях будет рассказываться о военных, которые погибли в ходе спецоперации. «В память о воинах Добрянского городского округа, которые погибли при исполнении воинского долга в зоне СВО мы запускаем рубрику „Мы_помним_мы_гордимся“. Первый герой, память о котором будет вечно в наших сердцах, Данилов Дмитрий Олегович», — говорится на странице округа в соцсети «ВКонтакте». URA.RU рассказывало, что Дмитрий Данилов проходил военную службу по контракту в военной части в Петропавловске-Камчатском, откуда был отправлен в зону проведения спецоперации. В память о нем ранее в Добрянке открыли мемориальную доску. Она разместилась на пожарной части, где работал Данилов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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