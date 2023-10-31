Мэрия пермского города запустила акцию памяти погибших на СВО

31 октября 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Мэрия Добрянки будет постоянно напоминать о павших бойцах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Добрянского городского округа Пермского края объявила о начале акции «Мы помним, мы гордимся». В ее рамках на официальных страницах мэрии в социальных сетях будет рассказываться о военных, которые погибли в ходе спецоперации. «В память о воинах Добрянского городского округа, которые погибли при исполнении воинского долга в зоне СВО мы запускаем рубрику „Мы_помним_мы_гордимся“. Первый герой, память о котором будет вечно в наших сердцах, Данилов Дмитрий Олегович», — говорится на странице округа в соцсети «ВКонтакте». URA.RU рассказывало, что Дмитрий Данилов проходил военную службу по контракту в военной части в Петропавловске-Камчатском, откуда был отправлен в зону проведения спецоперации. В память о нем ранее в Добрянке открыли мемориальную доску. Она разместилась на пожарной части, где работал Данилов.

Администрация Добрянского городского округа Пермского края объявила о начале акции «Мы помним, мы гордимся». В ее рамках на официальных страницах мэрии в социальных сетях будет рассказываться о военных, которые погибли в ходе спецоперации. «В память о воинах Добрянского городского округа, которые погибли при исполнении воинского долга в зоне СВО мы запускаем рубрику „Мы_помним_мы_гордимся“. Первый герой, память о котором будет вечно в наших сердцах, Данилов Дмитрий Олегович», — говорится на странице округа в соцсети «ВКонтакте». URA.RU рассказывало, что Дмитрий Данилов проходил военную службу по контракту в военной части в Петропавловске-Камчатском, откуда был отправлен в зону проведения спецоперации. В память о нем ранее в Добрянке открыли мемориальную доску. Она разместилась на пожарной части, где работал Данилов.