Снег завалит Пермь во второй половине дня

Мощный снегопад будет идти до вчера
В ближайшие часы в Пермском крае начнется сильный снегопад. Затронет он и Пермь. Об этом предупреждают синоптики Пермского университета (ПГНИУ).
«С запада к границам Пермского края стремительно приближается зона осадков. Ожидается обильный снегопад в западных и центральных районах края, с количеством осадков до 7-10 мм. В зону сильного снегопада попадает и Пермь», — сообщает в Telegram ГИС Центр ПГНИУ.
Осадки ожидаются около 15-16 часов и продолжатся до 21.00. Прирост снежного покрова составит 5-7 см.
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