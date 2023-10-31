31 октября 2023

Снег завалит Пермь во второй половине дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Мощный снегопад будет идти до вчера Фото:

В ближайшие часы в Пермском крае начнется сильный снегопад. Затронет он и Пермь. Об этом предупреждают синоптики Пермского университета (ПГНИУ).

«С запада к границам Пермского края стремительно приближается зона осадков. Ожидается обильный снегопад в западных и центральных районах края, с количеством осадков до 7-10 мм. В зону сильного снегопада попадает и Пермь», — сообщает в Telegram ГИС Центр ПГНИУ.

Осадки ожидаются около 15-16 часов и продолжатся до 21.00. Прирост снежного покрова составит 5-7 см.

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В ближайшие часы в Пермском крае начнется сильный снегопад. Затронет он и Пермь. Об этом предупреждают синоптики Пермского университета (ПГНИУ). «С запада к границам Пермского края стремительно приближается зона осадков. Ожидается обильный снегопад в западных и центральных районах края, с количеством осадков до 7-10 мм. В зону сильного снегопада попадает и Пермь», — сообщает в Telegram ГИС Центр ПГНИУ. Осадки ожидаются около 15-16 часов и продолжатся до 21.00. Прирост снежного покрова составит 5-7 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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