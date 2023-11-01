В скандальной школе Екатеринбурга, откуда массово ушли учителя, новое увольнение

Из школы № 22 в Екатеринбурге уволился учитель английского языка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Из школы №22 уволился учитель английского Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из школы массово уволились учителя

В екатеринбургской школе № 22 уволился учитель английского языка. Ранее URA.RU сообщало в рубрике «Слухи» (20 октября) о том, что в скандальном учебном заведении возможен новый исход педагогов.

«Из школы уволился учитель иностранного языка. Нового педагога на место ушедшего еще не нашли. Поэтому часы разделились между другими педагогами», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась в МАОУ СОШ №22 на Уралмаше. Получить оперативный комментарий не удалось. На телефонный звонок корреспондента агентства никто не ответил.

В Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей. Сложившаяся ситуация возмутила родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, родители вышли на пикет к зданию образовательного учреждения. Вся информация о бунте родителей и реакции департамента образования города — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургской школе № 22 уволился учитель английского языка. Ранее URA.RU сообщало в рубрике «Слухи» (20 октября) о том, что в скандальном учебном заведении возможен новый исход педагогов. «Из школы уволился учитель иностранного языка. Нового педагога на место ушедшего еще не нашли. Поэтому часы разделились между другими педагогами», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась в МАОУ СОШ №22 на Уралмаше. Получить оперативный комментарий не удалось. На телефонный звонок корреспондента агентства никто не ответил. В Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей. Сложившаяся ситуация возмутила родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, родители вышли на пикет к зданию образовательного учреждения. Вся информация о бунте родителей и реакции департамента образования города — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...