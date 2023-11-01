В скандальной школе Екатеринбурга, откуда массово ушли учителя, новое увольнение

Из школы № 22 в Екатеринбурге уволился учитель английского языка

Из школы №22 уволился учитель английского Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге из школы массово уволились учителя

В екатеринбургской школе № 22 уволился учитель английского языка. Ранее URA.RU сообщало в рубрике «Слухи» (20 октября) о том, что в скандальном учебном заведении возможен новый исход педагогов.

«Из школы уволился учитель иностранного языка. Нового педагога на место ушедшего еще не нашли. Поэтому часы разделились между другими педагогами», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась в МАОУ СОШ №22 на Уралмаше. Получить оперативный комментарий не удалось. На телефонный звонок корреспондента агентства никто не ответил.

В Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей. Сложившаяся ситуация возмутила родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, родители вышли на пикет к зданию образовательного учреждения. Вся информация о бунте родителей и реакции департамента образования города — в сюжете URA.RU.