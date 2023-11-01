ХМАО достиг высоких показателей развития РФ в 2023 году

Уровень регистрируемой безработицы в ХМАО в сентябре достиг минимума за всю историю наблюдений Фото: Илья Московец © URA.RU

ХМАО реализовал высокие показатели национальных целей развития РФ в 2023 году. Уровень регистрируемой безработицы в автономном округе в сентябре достиг исторического минимума, также Югра вошла в число регионов с высоким уровнем цифровой трансформации. Об этом сообщила глава ХМАО Наталья Комарова

«В 2023 году автономный округ сохранил позиции в десятке регионов — лидеров по уровню доходов населения: восьмая позиция, и оплате труда работников — третья позиция. Уровень регистрируемой безработицы в сентябре этого года достиг минимума за всю историю наблюдений: на 1 октября он составил 0,29%. Это четвертое место в пятерке субъектов РФ с низким уровнем безработицы», — передает слова Комаровой правительство региона. Также ХМАО вошел в число регионов с высоким уровнем цифровой трансформации, заняв вторую позицию.

Сообщается, что регион сохраняет десятую позицию по коэффициенту рождаемости в РФ, занимает шестое место среди регионов с наилучшими показателями по коэффициенту естественного прироста. Также среди результатов была отмечена высокотехнологичная медицинская помощь, оказанная 14 248 пациентам.

Как отметили в правительстве, был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки и два образовательно-производственных кластера по федеральному проекту «Профессионалитет». Более 19,5 тысячам семей выплачена компенсация части процентной ставки по ипотечным кредитам и займам, а также из единого реестра проблемных объектов долевого строительства исключены шесть объектов.