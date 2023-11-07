Пермский фонд-банкрот требует запретить своему экс-директору выезд за границу

08 ноября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Петр Пьянков признан банкротом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывший пермский пенсионный фонд «Стратегия», признанный банкротом, потребовал запретить выезд за пределы РФ своему экс-руководителю Петру Пьянкову. Соответствующее заявление поступило в краевой арбитражный суд. «АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия». Заявление об установлении для должника Пьянкова Петра Анатольевича временного ограничения на выезд из Российской Федерации», — сообщается в картотеке суда. Ранее суд признал Пьянкова несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Сумма задолженности составила 73,4 млн рублей. «Стратегия» являлась одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов Пермского края. В 2016 году фонд лишили лицензии, а в 2018 году его признали банкротом. В отношении генерального директора НПФ Петра Пьянкова возбудили уголовное дело и признали виновным в хищении активов «Стратегии» на сумму более 220 млн рублей, отмывании средств на 150 млн рублей и незаконном образовании юрлиц. В 2018 году суд приговорил Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу на сумму два миллиона рублей.

Бывший пермский пенсионный фонд «Стратегия», признанный банкротом, потребовал запретить выезд за пределы РФ своему экс-руководителю Петру Пьянкову. Соответствующее заявление поступило в краевой арбитражный суд. «АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия». Заявление об установлении для должника Пьянкова Петра Анатольевича временного ограничения на выезд из Российской Федерации», — сообщается в картотеке суда. Ранее суд признал Пьянкова несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Сумма задолженности составила 73,4 млн рублей. «Стратегия» являлась одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов Пермского края. В 2016 году фонд лишили лицензии, а в 2018 году его признали банкротом. В отношении генерального директора НПФ Петра Пьянкова возбудили уголовное дело и признали виновным в хищении активов «Стратегии» на сумму более 220 млн рублей, отмывании средств на 150 млн рублей и незаконном образовании юрлиц. В 2018 году суд приговорил Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу на сумму два миллиона рублей.