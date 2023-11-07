07 ноября 2023

Пермский фонд-банкрот требует запретить своему экс-директору выезд за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Арест владельца НПФ Стратегия Петра Пьянкова в суде. Пермь, Пьянков петр
Петр Пьянков признан банкротом Фото:

Бывший пермский пенсионный фонд «Стратегия», признанный банкротом, потребовал запретить выезд за пределы РФ своему экс-руководителю Петру Пьянкову. Соответствующее заявление поступило в краевой арбитражный суд.

«АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия». Заявление об установлении для должника Пьянкова Петра Анатольевича временного ограничения на выезд из Российской Федерации», — сообщается в картотеке суда.

Ранее суд признал Пьянкова несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Сумма задолженности составила 73,4 млн рублей. «Стратегия» являлась одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов Пермского края. В 2016 году фонд лишили лицензии, а в 2018 году его признали банкротом.

В отношении генерального директора НПФ Петра Пьянкова возбудили уголовное дело и признали виновным в хищении активов «Стратегии» на сумму более 220 млн рублей, отмывании средств на 150 млн рублей и незаконном образовании юрлиц. В 2018 году суд приговорил Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу на сумму два миллиона рублей.

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Бывший пермский пенсионный фонд «Стратегия», признанный банкротом, потребовал запретить выезд за пределы РФ своему экс-руководителю Петру Пьянкову. Соответствующее заявление поступило в краевой арбитражный суд. «АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия». Заявление об установлении для должника Пьянкова Петра Анатольевича временного ограничения на выезд из Российской Федерации», — сообщается в картотеке суда. Ранее суд признал Пьянкова несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Сумма задолженности составила 73,4 млн рублей. «Стратегия» являлась одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов Пермского края. В 2016 году фонд лишили лицензии, а в 2018 году его признали банкротом. В отношении генерального директора НПФ Петра Пьянкова возбудили уголовное дело и признали виновным в хищении активов «Стратегии» на сумму более 220 млн рублей, отмывании средств на 150 млн рублей и незаконном образовании юрлиц. В 2018 году суд приговорил Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу на сумму два миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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