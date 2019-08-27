Скандально известный пермский пенсионный фонд ищет коллекторов

Управляющая компания не смогла вернуть деньги пенсионному фонду Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пенсионный фонд-банкрот «Стратегия» бывшего пермского бизнесмена Петра Пьянкова ищет покупателя на долг в сумме 3,2 млрд рублей. Торги проводит конкурсный управляющий фонда «Стратегия» агентство по страхованию вкладов (АСВ). Они назначены на 7 октября.

Долг, который образовался у управляющей компании «Магистраль» перед пенсионным фондом, может быть продан. «Предметом торгов являются права требования к ООО «УК Магистраль — 3 204 055 536,01 рублей», — говорится в сообщении АСВ. Между «Стратегией» и УК «Магистраль» был заключен договор доверительного управления средствами пенсионных резервов. Однако управляющая компания не смогла исполнить условия соглашения.

АСВ обратилось в суд с требованием взыскать с управляющей компании в общей сложности 1,4 млрд рублей — сумму основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами. Требования истца судом были удовлетворены.

НПФ «Стратегия», обслуживающий свыше 140 тысяч клиентов, признан банкротом в 2018 году. Глава пенсионного фонда Петр Пьянков был признан судом виновным в присвоении и растрате средств клиентов. Его приговорили к четырем годам колонии.